HDP'nin çıkardığı 67 milletvekilinden 49'u yeni isim

HDP 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Genel Seçimleri'nin resmji olanmayan kesin sonuçlarına göre yüzde 11,1 oy alarak barajı geçti. HDP'nin 27. Dönem'de 67 milletvekilinin 49'u yeni isimlerden oluştuğu bildiği paylaşıldı.
Buna göre;
• Adana: Tülay Hatimoğulları ile Kemal Peköz,
• Ağrı: Abdullah Koç,
• Antalya: Kemal Bülbül,
• Batman: Necdet İpekyüz ile Mehmet Rüştü Tiryaki,
• Bingöl: Erdal Aydemir,
• Diyarbakır: Adnan Selçuk Mızraklı, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile Semra Güzel,
• Hakkari: Leyla Güven, Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu,
• Hatay: Barış Atay Mengüllüoğlu,
• Iğdır: Habip Eksik,
• İstanbul: Musa Piroğlu, Zeynel Özen, Erkan Baş, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya ile Erol Katırcıoğlu,
• İzmir: Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni,
• Kocaeli: Ömer Faruk Gergerlioğlu,
• Mardin: Pero Dundar, Tuma Çelik ile Ebrü Günay,
• Mersin: Fatma Kurtulan ile Rıdvan Turan,
• Muş: Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Mensur Işık,
• Siirt: Sıdık Taş,
• Urfa: Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ile Ömer Öcalan,
• Şırnak: Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ile Nuran İmir,
• Van: Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel,
Meclise yeni giren HDP milletvekilleri oldu.