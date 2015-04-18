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HDP'nin Bursa lokali açılışında gerginlik yaşandı

Lokalin bulunduğu sokağa gelen MHP ilçe başkanı, protestocuların kent dışından geldiklerini söyledi

18 Nisan 2015 23:53

Ankara Çankaya'da, HDP Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırının ardından, bugün de Bursa'nın Orhangazi ilçesinde HDP lokali açılışında gerginlik yaşandı. Bir grup, HDP lokalinin açılışına tepki gösterdi, grupla polis arasında arbede yaşandı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Kayyum Hafız Sokak’taki lokal açılışına parti yöneticileri ve milletvekili adayları katıldı. Bursa Milliyetçi Türkiye Partisi ve Turan Ocakları İl Beyliği’nden bir grup Cumhuriyet Alanı’na geldi. HEPAR’ın ilçe yöneticilerinin de destek verdiği grup, HDP’nin açılışına tepki gösterdi. Türk bayrakları açan grup, tekbir getirerek, “Gazi’de PKK istemiyoruz” “PKK’yı destekleyen HDP’ye oy versin” sloganları attı. 

 

Polisin karşısında İstiklal Marşı okudular

 

Aynı grup, açılış saatinin yaklaşmasıyla birlikte, HDP’nin parti lokalinin bulunduğu sokağın başına geldi. Burada polis engeli ile karşılan grup, yolun karşı tarafında İstiklal Marşı okudu. Grup ile çevik kuvvet arasında zaman zaman arbede yaşandı. Gruba burada BBP Orhangazi İlçe Başkanı Sayim Ulutaş ve beraberindeki gençler de katıldı. 

Polis, açılış yapıldığı sırada sokağın giriş çıkışlarında barikat kurdu ve sokağa giriş çıkışlar engellendi. Öte yandan, açılışın yapıldığı sokaktaki bazı vatandaşlar da camlarına Türk bayrakları asarak HDP’lilere tepki gösterdi. HDP’liler de camlardan tepki gösterenlere zafer işaretleri ve alkışlarla karşılık verdi.

 

MHP İlçe Başkanı: İlçe dışından gelmişler

 

Orhangazi Emniyet Müdürü Hüseyin Çiğdem ve Kaymakam Mustafa Selman Yurdaer, protestoyu gerçekleştiren grupla konuşmak için olay yerine geldi. Kaymakam Yurdaer’i dinleyen kalabalık, HDP aleyhinde sloganlar attı. Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olaylar üzerine Orhangazi’ye geldi. Yıldız, buradaki incelemenin ardından Orhangazi Kaymakamı Yurdaer ile görüşüp ilçeden ayrıldı.

Olayların yaşandığı sırada MHP Orhangazi İlçe Başkanı Yüksel Akbayrak da sokağa gelerek Turan Ocakları’nın yetkilileri ile görüştü. Akbayrak, bozkurt işaretleri yapanların kendilerini ülkücü gibi göstermek istediğini, grubun içindeki birçok kişinin Orhangazi dışından geldiğini söyledi. Akbayrak, Orhangazi dışından gelenlerin ilçeden ayrılmasını isteyerek, “Sizler gideceksiniz, burada bizler kalacağız. Tepkimizi biz gösteririz. Dışarıdan gelip halkı galeyana getirmenize müsaade etmeyiz” dedi.

HDP’nin açılışı ise polisin geniş güvenlik tedbirleri ve tepkiler arasında yapıldı. Açılışta HDP Bursa milletvekili adayları tanıtıldı.

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