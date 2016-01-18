HDP'nin anayasa komisyonuna üye verip vermeyeceği kongreden sonra belli olacak

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni anayasa hazırlıkları için kurulacak olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu için üye vermeme kararı almadıklarını belirtti ve parti kongresinin yapılmasının ardından yönetimin gerekli kararı vereceğini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre Demirtaş, Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen HDP 1. Olağan Konferansı'nda, hem Ortadoğu hem de ülke için tarihi kırılmaların olduğu dönemden geçtiklerini, bunun ne kadar süreceğini kestiremediklerini belirtti. HDP'nin bu süreçte halktan aldığı öz güvenle kendi geleceğini inşa etme şiarıyla yola çıktığını anlatan Demirtaş, sadece Türkiye halkları için değil, bütün Ortadoğu toplumları için harekete geçtiklerini iddia etti.

İçinde bulundukları sürecin çok zor olduğunu ancak bunu öngörerek yola çıktıklarını aktaran Demirtaş, 3 büyük seçim geçirdiklerini, seçim süreçlerinin genel merkez teşkilatları açısından yeniden yapılanma önünde fiili engel oluşturduğunu bildirdi. Demirtaş, toplumun geneli üzerinde büyük bir korku perdesi olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"HDP 7 Haziran'da bunu aşmayı başardı. HDP'ye büyük bir öfkeyle saldırılmasının nedeni buydu. Türkiye toplumuna 'korkmaya gerek yok' dedik. Yüzde 13 bunun ifadesiydi. Aldığımız oyun üzerinde etki yaratan bir sonuç elde ettik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu söylemlerle, demokratik eşit özgürlükçe hakiki söylemlere yüzde 13 aldık. Bunun büyüme potansiyeli sadece Türkiye üzerinde değil bölge üzerinde kirli hesapları olan herkesi harakete geçirdi. 7 Haziran öncesi başlayan saldırı dalgası 7 Haziran'dan sonra tam bir savaş konseptine dönüştü. Mevcut durum karşısında kendimizi çaresiz hissedip sahayı bunlara terk edip gidecek değiliz. Böyle bir durumda çare geri adım atmak, HDP çizgilerinden taviz vermek değildir. Madem ki bu çizgi bu başarıyı elde ettiği için bu kadar kirli odağı korkutuyor demek ki bundan ısrar etmemiz lazım."

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ HDP'nin her dönemde yeni iddalarla ortaya çıktığını, ortaya koydukları her iddianın yaşam tarafından doğrulandığını savundu. Bu zamana kadar yaşama geçirmedikleri tek bir söz söylemediklerini, bugün de yaşama, siyasete ve toplumun geleceğine dair yeni ve güçlü iddialar ortaya koymak zorunda olduklarına dikkati çeken Yüksekdağ, "Toplumun dara düştüğü o kritik anların eşiğinde HDP'yi ve HDP'yi var eden Türkiye halklarının iradesini bulursunuz. Türkiye halkarı bir kez daha dara düştü. Bizler bu sıkıntının bu kaosun krizin toplumu geren bu ağır günlerin ışığında yeni sözler söylemek ve söylediğimiz sözleri yaşama geçirmek için yola çıkıyoruz yeniden" dedi. Yüksekdağ, "Konferans aracılığıyla yapılacak tartışmaların Türkiye'nin demokratik gücünü ayağa dikeceğini" ileri sürerek, kongre sürecinin barışa vesile olmasını diledi.

Kongrenin ardından karar verilecek

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, yeni anayasa konusunda 'mevcut ortamda anayasa yapmak ve tartışmak son derece mümkündür' diyenlerin kendilerini aldattıklarını iddia etti. Yeni anayasa için Mecliste oluşturulacak Uzlaşma Komisyonuna üye vermeme kararı almadıklarını ifade eden Demirtaş, tartışmaları izlediklerini, parti kongresinin yapılmasının ardından yönetimin bu konuda gerekli kararı vereceğini söyledi. Demirtaş, bir gazetecinin, "TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bir dergiye verdiği röportajda yeni anayasanın başkanlık sistemi üzerine kurulması gerektiği yönünde beyanı var. Bu konuda görüşünüz nedir?" sorusu üzerine, Kahraman'ın AK Parti'nin kurucu kadrolarından olduğunu ve bu konuda daha önce fikirlerini beyan ettiğini bildirdi.

Demirtaş, "Sayın Kahraman başkanlık sistemine inanıyor mu, inanmıyor mu bilmiyorum ama bu konuda görüş beyan etmekte zorunluluk hissediyor herhalde. Komisyona başkanlık yapacak bir şahsiyetin bu şekilde yönlendirici beyanda bulunması doğru değil. Kendi görüşü mutlaka var ve bu bilinmeyen bir şey değil. Meclis Başkanı komisyona başkanlık yapmak niyetiyle bir komisyon kurma çağrısı yaptı. Artık sınırları belirleme, daraltma, genişletme, anayasa tartışmalarının önünü kesme gibi bir tutumdan çok özgürce fikirlerin tartışılacağı bir ortamı yaratmak Meclis başkanının sorumluluğundadır. Parlamento Başkanı tarafsız kalmaya dikkat etmelidir. Özgür tartışma ortamı olmadığı da muhakkak. İnsanlar fikirlerini açıklamaktan korkarken yeni anayasayı nasıl yapacağız ben bilmiyorum doğrusu" ifadesini kullandı.

'En doğrusu çatışmayı durdurmak'

Demirtaş, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK’nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, sivillere, çocuklara cenazelere, bebeklere ve kadınlara dönük ihlallerin üzerine gidilmesini istedi. Saldırıları kim yaparsa yapsın sert bir şekilde eleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Demirtaş, "Çınar için de bunu ifade etmiştim. Kendi cephelerinden bir açıklama yaptılar. Bizim beklentimiz sivilleri doğrudan hedef alan, sivillerin zarar görebileceği eylemlerle saldırılardan hiç değilse herkesin kaçınması lazım. En doğrusu çatışmayı tümden durdurmak ama madem durduramıyorsak da bu sivil hedefler konusunda kesinlikle herkesin çok sert bir şekilde toplumdan eleştiri alacağını görmesi gerekiyor" diye konuştu.