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HDP’nin Altındağ adayı Gür: Mahir Çayanların bıraktığı umudu Altındağ sokaklarına yazdıracağız

HDP Altındağ adayları Gür ve Yılmaz, Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde ev toplantıları yapıyorlar, Kürt olmayanların evlerine bizzat gidip kendilerini tanıtıyorlar

25 Mart 2014 21:03

Hülya Karabağlı / Ankara

Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde 12 Eylül’ün zindanlarında Diyarbakır Cezaevi’nde ölüm orucunda 28 yaşında hayatını kaybeden Orhan Keskin’in ablası İpek Keskin Gür ve inşaat işçisi Selçuk Yılmaz eş başkan adayları seçim mücadelesinde.

 

‘Deniz Gezmişler, Necdet Adalılar’

 

Kadınlar, ezilenler, işçi sınıfı kısaca emek için oy istiyorlar. Ardahan doğumlu İpek Keskin Gür, emekli bir öğretmen. T24’e, “Altındağ'dan bir zamanlar Necdet Adalılar, Necdet Adalıların arkadaşları, devrimciler Ankara'ya umut taşıdılar. Biz de halkımıza, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar, Ömer Aynalar, Hüseyin Cevahirler, Orhan Keskinler, Hayri Durmuşlar, Mazlum Doğanlar'ın bize bıraktığı, halklara umut, halklara güven, halklara özgürlük söylemlerini, umuda yolculuğu Altındağ'ın sokaklarına yazalım diyoruz” dedi.

 

‘Bütçeyi halkla yapacağız’

 

Kadınlar olmadan özgürlük ve devrim olmayacağını söylüyor İpek öğretmen, Altındağ’da, geceli  gündüzlü çalışıyorlar. Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde ev toplantıları yapıyorlar, Kürt olmayanların evlerine bizzat gidip kendilerini tanıtıyorlar.

Altındağ’ı kazanırlarsa her şeye hazırlar. Her şey halkla birlikte. Halk Komiteleri, Kadın Komiteleri  Gençlik Komiteleri yapılanmasına oturtuluyor. Yani, Altındağ’ın bütçesini yine Halk yapacak. Kentsel Dönüşümden, sokaklara çocuk parkından, engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak her şey halkla karar verilecek.

Altındağ’da Kentsel Dönüşüm gerekçesiyle vatandaşın yerinden yurdundan edildiğine dikkat çeken İpek Gür, “Bütün gecekondular yıkılıyor, insanlar sürülüyor, birbirinden uzaklaştırılıyor. Kentin hafızası yok edilmeye çalışılıyor. Daha önceden tanıdığımız sokak isimleri, mahalle isimleri, mahalledeki o sıcaklık, mahalledeki o dayanışma. İnsanlar dağıtılarak bunlar yok edilmeye çalışılıyor. Biz bu yok edilişlere son vermek istiyoruz. Mahalle kültürünü, dayanışma kültürünü, dil kültürünü, kültür kültürünü bir arada tutmaya çalışacağız “ dedi.

 

‘Gençleri uyuşturucuya alıştırıyorlar’

 

İpek öğretmen, Altındağ’da uyuşturucu sorununa dikkat çekti ve “Gençler uyuşturucuya alıştırılıyor.  Aileden, örgütlü yapıdan koparmak,  siyasal alandan çekmek, bir şekilde yok etmek, direnmesini engellemek isteniyor” dedi.

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