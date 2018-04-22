"HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş" iddiasına açıklama

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilecek isimler arasında adının tartışıldığını söyledi.

Rûdaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP’nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi. Ziya Pir, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selattin Demirtaş olur” dedi.

“Seçimlerde Abdullah Gül’ün aday olması durumda onu destekler misiniz?” sorusuna Ziya Pir şu yanıtı verdi:

“Tabanımızda Abdullah Gül’ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan’a karşı onu destekleriz.”

Ziya Pir, Selahattin Demirtaş'ın çeşitli haber sitelerinde HDP'nin adayı olarak servis edilmesine kişisel Twitter hesabından açık getirdi.



"Henüz karar verilmedi"

Pir şu ifadeleri kullandı:

Rudaw Tv'de partimizin yetkili organlarının Cumhurbaşkanı adayımız konusunda henüz bir karar vermediğini, ancak tartışılan isimler arasında elbette Sn Demirtaş'ın da adı geçiyor, dedim.