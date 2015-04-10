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'Başkan olacağım diyormuş'

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in görüntüleri sosyal medyada caps oldu

10 Nisan 2015 16:57

HDP'nin aday tanıtım toplantısı Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nda düzenlendi.

Toplantıya katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara adayı Sırrı Süreyya Önder arasındaki bir diyalog esnasında kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada caps'lere konu oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sürekli dile getirdiği "başkanlık" talebinin ti'ye alındığı caps'te Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın kulağına eğilerek, "Başkan olacağım diyormuş" sözleriyle Erdoğan'a göndermede bulunuyor. "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışından ilham alınan bir sonraki karede de Demirtaş, Önder'in sözlerine yüzünü kapatıp alaycı bir kahkaha ile karşılık veriyor.

Twitter'da bazı hesaplardan paylaşılan caps'ler şöyle:

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