HDP’nin aday listesinde eski AKP'li ve CHP’li isimler de yer aldı

İlk kez bir genel seçime parti olarak katılma kararı alan HDP'de aday belirleme süreci tamamlandı. Partinin bazı önde gelen isimleri 2 dönem kuralına takılırken, AKP kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat ile eski CHP'li Celal Doğan da listede.

Halkların Demokratik Partisi, 550 milletvekili adayını belirledi.

Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığındaki Merkezi Seçim Komisyonu, 20 günlük mesaisini pazar akşamı tamamladı.

Aday olmak iin başvuru yapan 1.501 kişi arasından seçilenlerle oluşan listede, kadın ve erkek adaylar hemen hemen aynı sayıda. Ayrıca listede, genç ve engelli adaylara da yer verildi.

Edinilen bilgilere göre, Meclis'te 29 milletvekili ile temsil edilen HDP'de, 15 milletvekili bu seçimde aday gösterilmeyecek.

-Aysel Tuğluk, Sabahat Tuncel, Hasip Kaplan gibi isimlerin de arasında bulunduğu 8 milletvekili, 2 dönem kuralına takılıyor.

-Kuralın uygulanmasındaki istisnalar ise Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan olacak.

-Üst yönetimin, 7 milletvekilini daha aday göstermeme kararı aldığı belirtildi.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Hatip Dicle ve Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana ise adaylık başvurusu yapmadı. Yine de Zana'nın aday gösterilmesi bekleniyor.

CHP'li Doğan ve AKP’li Fırat liste başı

HDP'nin diğer adayları arasında AK Parti'nin kurucularından Dengir Mir Mehmet Fırat (Mersin), Ahmet Nesin, CHP'li eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan ve akademisyen Mithat Sancar (Ankara) isimleri öne çıkıyor.

Altan Tan son anda listeye girebilir

HDP yönetime zaman zaman eleştiriler getiren Diyarbakır milletvekili Altan Tan'ın durumu belirsiz. HDP yönetiminin "Erzurum'dan aday ol" önerisini reddeden Altan Tan'ın son dakikada Diyarbakır listesine girebileceği de konuşuluyor.