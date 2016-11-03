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HDP’lilere basın açıklamasına da izin yok!

HDP'li Kaya ve Bulan'ın da bulunduğu araçların girişine izin verilmedi

03 Kasım 2016 19:26

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’ya destek vermek amacıyla açıklama yapmak isteyen, aralarında içinde HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın da bulunduğu araçlar İzmit girişinde durduruldu. Araçlarda arama yapılırken kente girişlerine izin verilmedi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde ’terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’ya destek olmak isteyen partililer İzmit’e doğru yola çıkarken, polis geniş güvenlik önlemleri aldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın katılımıyla cezaevinin önünde yapılması planlanan basın açıklamasına izin verilmezken, partililerin geleceği güzergâhlar polis ekiplerince tutuldu.

Polis, D-100 Karayolu ve TEM otoyolunda önlem aldı. Polis, araçları durdurarak araçtakilerin kimliklerini kontrol etti. HDP’lilerin geldiği araçlardan çıkan pankartlar polis ekiplerince toplandıktan sonra araçlar tekrar geri çevrildi.

Polisin güzergahlârda yaptığı kontrollere rağmen bir grup HDP’li Kocaeli F Tipi Cezaevi’nin yakınında bulunan bir çay ocağının önüne ulaşarak, burada toplandı. Yaklaşık 25 kişi toplanırken, basın açıklamasında bulunuldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı’nın tutuklanmaları protesto edildi. Açıklamanın ardından partililer dağıldı.

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