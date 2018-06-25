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HDP'lilerden Van ve Hakkari'de kutlama

VAN, HAKKARİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimileri'nde HDP'nin barajı aşması, Van ve Hakkari'de sevinçle karşılandı

25 Haziran 2018 00:40

VAN, HAKKARİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimileri\'nde HDP\'nin barajı aşması, Van ve Hakkari\'de sevinçle karşılandı. Cadde ve sokaklara çıkan partililer, şehir turu düzenleyip, sevinç gösterilerinde bulundu.
​Kesin olmayan sonuçlara göre HDP\'nin barajı aşmasının ardından Van ve Hakkari\'de partililer sokaklara döküldü. Cadde ve sokaklara çıkan HDP\'liler, araçlarla şehir turu atıp, sevinç gösterilerinde bulundu. Sevinç gösterileri sırasında polis de geniş güvenlik önlemi aldı. Kent merkezindeki gösteriler sürüyor.

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