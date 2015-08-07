HDP'lilerden şehit askerin ailesine taziye ziyareti

HDP Van il örgütü ve HDP Van milletvekilleri, Şırnak'ın Silopi İlçesi 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Zeki Durnalık Kışlası'nın nöbet kulübesine yapılan PKK saldırısında şehit olan er Abdulhalik Araz'ın Özalp ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP PM Üyesi Cüneyt Caniş, HDP Van İl Eş Başkanı M.Veysi Dilekçi, HDP Van Milletvekilleri Yurdusev Özsökmenler, Adem Geveri ve Özalp İlçe Belediye Eş Başkanları Şerafettin Özalp, Handan Bağcı HDP-DBP İl ve İlçe yöneticilerinin yaptığı taziye ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şehit Er Abdulhalik Araz için Özalp'in Mollatopuz Mahallesi'ndeki taziye evine giden HDP'liler aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Burada konuşan HDP Van İl Eş Başkanı M. Veysi Dilekçi, yaşanan çatışmalarda ölen herkesin acısını asla ayırt etmeden yaşadıklarını ve derinden hisettiklerini söyledi. 30 yıllık savaşta emekçi ve yoksul çocuklarının ölüme gönderildiğini kaydeden Dilekçi, "Biz yıllardır, ocaklar sönmesin, analar ağlamasın, gençlerimiz ölmesin diye mücadele ederken bugün iktidar ve mevcut yöneticilerin yeni bir kirli savaşı devreye sokuyor. Onlar bu savaşın bitmesi, ülkemize barış gelmesi için bir çaba içinde değiller. Aksine yeni bir savaşı dayatıyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve bizde barış mücadelemizi yükselteceğiz. Artık bu ülke de ne polis, ne asker, ne de gerilla ölsün" dedi.

HDP heyetinin dışarı çıkması sırasında toplanan Araz’ın yakınları akan kanın durdurulmasını istedi. Miletvekili Özsökmenler de akan kanı durduracaklarını belirtti.