T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'lilerden şehit askerin ailesine taziye ziyareti

'Artık bu ülke de ne polis, ne asker, ne de gerilla ölsün'

07 Ağustos 2015 01:03

HDP Van il örgütü ve HDP Van milletvekilleri, Şırnak'ın Silopi İlçesi 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Zeki Durnalık Kışlası'nın nöbet kulübesine yapılan PKK saldırısında şehit olan er Abdulhalik Araz'ın Özalp ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP PM Üyesi Cüneyt Caniş, HDP Van İl Eş Başkanı M.Veysi Dilekçi, HDP Van Milletvekilleri Yurdusev Özsökmenler, Adem Geveri ve Özalp İlçe Belediye Eş Başkanları Şerafettin Özalp, Handan Bağcı HDP-DBP İl ve İlçe yöneticilerinin yaptığı taziye ziyareti ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Şehit Er Abdulhalik Araz için Özalp'in Mollatopuz Mahallesi'ndeki taziye evine giden HDP'liler aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Burada konuşan HDP Van İl Eş Başkanı M. Veysi Dilekçi, yaşanan çatışmalarda ölen herkesin acısını asla ayırt etmeden yaşadıklarını ve derinden hisettiklerini söyledi. 30 yıllık savaşta emekçi ve yoksul çocuklarının ölüme gönderildiğini kaydeden Dilekçi, "Biz yıllardır, ocaklar sönmesin, analar ağlamasın, gençlerimiz ölmesin diye mücadele ederken bugün iktidar ve mevcut yöneticilerin yeni bir kirli savaşı devreye sokuyor. Onlar bu savaşın bitmesi, ülkemize barış gelmesi için bir çaba içinde değiller. Aksine yeni bir savaşı dayatıyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil ve bizde barış mücadelemizi yükselteceğiz. Artık bu ülke de ne polis, ne asker, ne de gerilla ölsün" dedi.

HDP heyetinin dışarı çıkması sırasında toplanan Araz’ın yakınları akan kanın durdurulmasını istedi. Miletvekili Özsökmenler de akan kanı durduracaklarını belirtti. 

ETİKETLER

hdpaskerşehittaziyeziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24