HDP'lilerden hayatını kaybeden askerin ailesine taziye ziyareti

Geçen hafta Uludere'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki er Abdülkadir Pektaş'ın İzmir'de oturan ailesini ziyaret eden HDP heyeti, er Pektaş'ın anne ve babasına başsağlığı diledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir'de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti, Şırnak Uludere'de geçen hafta şehit olan er Abdülkadir Pektaş'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Partimiz hangi kimlikte ve hangi düşüncede olursa olsun bu çatışmada hayatlarını kaybeden herkesi kendisine eşit görüyor. Aileye taziyelerimizi ilettik" dedi.

Aslen Diyarbakırlı olan ancak ailesiyle İzmir'in Buca ilçesinde oturan 21 yaşındaki Abdülkadir Pektaş, terhisine 10 gün kala, Şırnak Uludere'de, askerlerin yol güvenliğini sağlamaya çalıştığı sırada mayının patlamasıyla, bir hafta önce şehit oldu. Şehit er Aldülkadir Pektaş, Bostanlı Beşikcioğlu Cami'ndeki askeri törenin ardından, Kadifekale Şehitliği'nde, toprağa verildi. Şehit askerin cenaze töreninde, anne Maile Pektaş, "Ben de Diyarbakırlıyım, Kürdüm. Bu anneler niye ağlıyor. Bir sinek bile öldürmedim. Bunlar ne yapmaya çalışıyor" dedi. Şehit erin ablası Gurbet Pektaş da töreni katılan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'a, "Ne olur bu ateşi durdurun artık" dedi.

HDP'liler aileyi ziyaret etti

Cenaze törenine katılmayan HDP heyeti, ailenin Buca ilçesindeki evine gitti. Taziye ziyaretinde, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve İl Başkanı Cavit Uğur'un yanı sıra yöneticiler da yer aldı. Ziyarete sonrasında Ertuğrul Kürkçü, evin önünde açıklama yaptı. Aileye başsağlığı dileklerini ilettiklerini söyleyen Kürkçü, " Bugün burada Şırnak'ta hayatını kaybeden Abdülkadir Pektaş'ın ailesini ziyaret ettik, başsağlığı diledik. Acılarını paylaştığımızı bildirdik. Aslında hepimizin gördüğü gibi nerede hangi tarafta hayatını kaybederse kaybetsin, yoksullarla, gençler hayatlarını kaybediyor. Kaybın büyüklüğü karşısında gösterdikleri metaneti takdir ettiğimizi ifade ettik" dedi.

Ailenin kendilerinden dayanışma istediğini de ifade eden Ertuğrul Kürkçü, "Biz de zaten bu dayanışmayı gösteriyoruz. Törende, cenazenin herhangi bir fikriyata mesnet kılınması ya da bu şekilde siyasi propaganda yapılmasını gereksiz bulduklarını ifade ettiler. Biz de zaten bu öngörüde bulunduğumuz için cenazenin kaldırıldığı gün kendilerinin yanında olamamıştık. Bundan dolayı özür diledik. Ama böylelikle bir gerginliğe yol açmadığımızı gördük. Bunun için memnunuz. Ailemiz de bunu doğru anladı, doğru yorumladı. Şimdi kendileriyle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Partimiz hangi kimlikte ve hangi düşüncede olursa olsun bu çatışmada hayatlarını kaybeden herkesi kendisine eşit görüyor. Onlarla da dayanışma içinde olacağız" dedi.