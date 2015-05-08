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HDP'lilerden Başbakan'a protesto

100 kişilik HDP'li grup, Davutoğlu'na sırtlarını dönerek slogan attı

08 Mayıs 2015 21:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim mitingine katılmak için gittiği Bitlis'te, HDP'liler tarafından protesto edildi. Mitingin ardından seçim otobüsü ile çarşı merkezine inerek, esnaf ziyaretleri yapan Davutoğlu, seçim otobüsü içinden halkı selamlarken protesto edildi.

Seçim otobüsü Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan HDP Seçim Bürosu önünden geçerken, 100 kişilik partili grup, sırtlarını yola dönerek, zafer işareti ve sloganlarla Başbakan Davutoğlu'nu protesto etti.

Davutoğlu'ndan önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Muş ve Mardin'de protesto edilmişti. HDP'liler, bu kentlerde de seçim bürolarının önünden geçen Erdoğan'a sırtlarını dönmüş ve slogan atarak tepkilerini göstermişti.

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