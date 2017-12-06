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 HDP'LİLERDEN ADLİYE ÖNÜNDE FİGEN YÜKSEDAĞ'A DESTEK AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Ankara'da yargılanan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütü üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı

06 Aralık 2017 17:03

Haber-Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA
Ankara\'da yargılanan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ\'a destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütü üyeleri Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Grupta Alman Sol Parti üyeleri de yer aldı.
Alman Sol Parti üyesi Jörk Defian, Köln ile İstanbul\'un 1992 yılında kardeş şehir anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, \"O dönem Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Ben kendisine sesleniyorum. O demokratik değerleri unutmamasını, sahip çıkmasını diliyor ve dile getiriyorum\" ifadesinde bulundu. 
Daha sonra topluluk adına basın açıklamasını okuyan HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir, \"Milyon dolarlık rantlara sırtlarını dayayanların ellerini kollarını sallayarak dolaştıkları bir ülkede, sırtını yurtlarını savunanlara dayayan Figen Yüksekdağ\'ın cezaevinde olması adalet midir?\" diye konuştu.   Basın açıklamasının yapıldığı anda bir kişi gruba bağırarak tepki gösterdi.   Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı . Araya sivil polisler girdi; o kişiyi grubun yanından uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun adliye önünde toplanması
-Gruba tepki gösteren kişinin polis tarafından uzaklaştırılması
-Tepki gösteren kişiye vurmaya çalışan HDP\'liye polisin müdahalesi
-İki kişinin adliyenin polis merkezine götürülmesi
-Alman Sol Parti üyesinin konuşması
-Basın açıklamasının okunması
-Genel ve detay görüntüler 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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