HDP’liler tutukluğunun birinci ayında ilk kez Eş Genel Başkan Demirtaş’la görüştü

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, uzun çabaların ardından bugün Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutukluğunun birinci ayında ilk kez eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek görüştü. HDP'lilerin daha sonra Silivri Cezaevi'ne giderek Ahmet Türk’ü ziyaret etmesi bekleniyor. Buldan ve Sancar’ın cezaevi ziyareti de resmi açıklamayla duyuruldu.

HDP’li diğer vekillere de izin verilecek mi?

HDP Grubu cezaevi ziyaretlerine izin verilmemesine ilişkin şikayetlerini TBMM’nin her zeminini kullanarak dile getirdi. Adalet Bakanlığı’ndan verilen izinlerin kalıcı olup olmadığı merak ediliyor. HDP’li diğer vekillerin başvurularının durumunun alınan bilgiye göre şimdilik belli değil,

Buldan, ‘İsmail Kahraman’la konuşacağım’ dedi

TBMM’nin geçtiğimiz hafta oturumunu yöneten başkanvekili Pervin Buldan, milletvekillerinin Kandıra’ya girişlerinin engellenmesi üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la görüşmüştü. Buldan, cezaevi ziyaretleri konusunda da ayrıca Kahraman’a konuşacağını söylemişti. Buldan’ın tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

BAŞKAN – Aslında dün de ifade ettik. Özellikle siz yoldayken Kandıra’ya girişinizin engellendiğine dair bize vermiş olduğunuzu bilgi üzerinden birkaç görüşme gerçekleştirdik ancak bu görüşmelerin sonuç vermediğini özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Siz dâhil 5 milletvekili bir ilin ilçesine gidemedi ve bu gidiş engellendi.

Elbette ki seyahat özgürlüğü çerçevesinde, bırakın normal, sıradan bir insanın, bir milletvekilinin bir ilçeye girişinin engellenmesinin elbette ki izah edilir hiçbir yanı, hiçbir gerekçesi yoktur.

Sayın Meclis Başkanıyla bu konuyu görüştüm. Kendisi, valiyle görüşeceğini, sorunu çözeceğini ifade etmesine rağmen, ne yazık ki sorun çözülmedi ve sizler geri dönmek durumunda kaldınız.

Buradan ben de bir kez daha, bu uygulamanın antidemokratik bir uygulama olduğunu ve seyahat özgürlüğü kapsamında hiçbir insanın bu tür engellerle karşılaşmaması gerektiğini, hele hele bir milletvekilinin, 5 milletvekilinin, bir ilçeye girememesinin kabul edilir hiçbir yanı olmadığını ifade etmek istiyorum.

Meclis Başkanıyla bu konuyu bir kez daha görüşeceğim. Kendisiyle görüşeceğim birçok konu var aslında çünkü son dönemlerde, başta tutuklamalar olmak üzere, engellemeler ve buradan ifade edemeyeceğim birçok şeyin, kendisi aracılığıyla çözülmesi konusunda görüşmeler yapacağım.