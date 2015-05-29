HDP'liler ile Hüda-Par'lılar arasında çatışma: 2 ölü

Şırnak'ın İdil ilçesinde seçim çalışması yapan HDP'liler ile Hüda-Par'lılar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, Şırnak'ın İdil ilçesinde merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kozluca Köyü’ne seçim propogandası yapmak üzere gelen HDP İdil ilçe örgütü yöneticileri ile Hüda-Par taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

HDP’lilerin propaganda yapamadan köyden ayrılmasının ardından bu kez köydeki HDP ve Hüda-Par taraftarları arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Uzun namlulu silahın da kullanıldığı çatışmada Hüda- Par’lı gruptan 38 yaşındaki Abdülcelal Talayhan ile 34 yaşındaki Mehmet Şerif Şimşek ağır yaralandı. Talayhan ve Şimşek, ağır yaralı kaldırıldıkları Mardin’in Nusaybin Devlet Hastanesi’nde yaşamlarını yitirdi.

Hüda-Par’lılar ölüm haberini alınca hastaneye akın etti. Tekbir getiren Hüda-Par’lı grup, HDP’liler aleyhine slogan atarken, çatışmanın çıktığı Kozluca Köyü’nde geniş güvenlik önlemi alındı.

Gerginlik Diyarbakır'a da sıçradı

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde, araç konvoyu ile ilçede tur atan Hüda-Par’lılar ile HDP’liler arasında kavga çıktı. Seçim çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde konvoy halinde tur atan Hüda-par'lılar ile HDP’liler arasında tartışmaya çıktı. Tartışma sürerken, yoldan geçen ve Batman’a yolcu taşıyan bir minibüs ile Hüda-Par’lıların araçları taşlandı.

Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan Hüda-Par İlçe Başkanlığı binasına giden Hüda-Par’lılar, tekbir getirerek ’Kahrolsun PKK’ sloganı attı ve buradan geçen HDP’nin seçim minibüsünü taşlandı ve camları kırıldı. İki partinin taraftarları birbirlerine bir süre taş attı. İlçe merkezinde çeşitli noktalardan silah sesleri gelirken, güvenlik güçleri iki partinin mensuplarının karşı karşıya gelmemesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Asayiş Şube, Terörle Mücadele ekiplerinin ilçe merkezinde aldığı önlemler devam ediyor. Bu arada yaşanabilecek muhtemel bir olay üzerine esnaflar kepenk kapattı.