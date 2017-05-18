"HDP'liler için hazırlanan fezlekede polislerin 'Terör finansmanı filan üfleriz gazı' ifadesi unutuldu" iddiası!

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşen avukatları Levent Pişkin ve Cahit Kırkazak haklarında "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Avukatlar dahil 12 HDP ve DBP'li sanık hakkında polis tarafından hazırlanan fezleke savcının iddianamesine girdi. Sanıklar için hazırlanan fezlekede polislerin "Terör finansmanı filan üfleriz gazı" şeklindeki ifadesinin unutulduğu iddia edildi. Avukat Umut Beyaz fezlekede yer aldığı ileri sürülen ifadeye değinerek, "Dava dosyasındaki delillerin 'üfürme' yoluyla oluşturdukları açıktır" dedi.

İşte o ifadenin geçtiği fezleke

Evrensel gazetesinden Cansu Pişkin'in haberi şöyle:

Bursa'da 12 HDP ve DBP’li hakkında polis tarafından hazırlanan fezleke savcının iddianamesine girdi. Avukatlar, iddanamede yer alan “Terör finansmanı filan üfleriz gazi abi tabiri ile...” ifadesinin soruşturmanın uydurma delillerle yapıldığını gösterdiğini söyledi.

HDP’nin tutuklu Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüştükleri için "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Avukat Levent Pişkin ve Avukat Cahit Kırkazak'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 5'i tutuklu 12 sanık ve avukatları hazır bulundu. Paris Barosu, Uluslararası Avukatlar Birliği, İnsan Hakları Derneği Federasyonu, Uluslararası Tehlikede Olan Avukatları Gözleme Kurulu'ndan gelen heyet de, avukatlık kimliğini kullanarak müvekkilleri Demirtaş ile görüşe gitmekle yargılanan avukatlar Pişkin ve Kırkazak'a destek olmak üzere gözlemci sıfatıyla duruşmayı izledi.

Fezleke 'üfürme' yoluyla hazırlanmış

12 kişi hakkında "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" yaptıkları suçlamasıyla hazırlanan iddianamede yer alan polis fezlekesinin 317. sayfasının son paragrafında yer alan "30.10.2016 tarihinde yeni hdp yıldırım ilçede kahvaltı etkinliği yapıldı. Bununla ilgili davetiye sattılar. Ceylan ile birlikte organize ettiler. Kja bursa sayfasından foto paylaşımı var davetiye fotosu var. 10 tl ye sattılar. Örgüte yardım dicez. Ceylan ve Mediha kendi facesinde de paylaştı ortak bir tespit yapacaz ikisine de ekleyecez. İkisininde davetiye satışı ile ilgili görüşmeleri var önemli. Terör finansmanı filan üfleriz gazi abi tabiri ile..." ifadesinin soruşmanın uydurma delillerle yapıldığını gösterdiğini belirten avukatlar, davanın düşmesini talep etti.

Avukat Umut Beyaz fezlekede yer alan ifadeye değinerek, "Dava dosyasındaki delillerin 'üfürme' yoluyla oluşturdukları açıktır" dedi. Değerlendirme olarak yazılan fezlekede, kovuşturma şartlarının oluşmadığını ve yargılamanın somut delillerden yapılması gerektiğini belirten Beyaz, fezlekenin dosyadan çıkarılmasını ve fezlekeyi hazırlayan polisler ile kopyalayıp yapıştıran savcı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Beyaz, iddianamede adı geçen "Gazi abi" denen kişinin ise operasyonu yürüten Bursa TEM Amiri Gazi Dündar olduğunu ve son yapılan operasyonla FETÖ üyesi olma şüphesiyle görev yerinin değiştirilerek çocuk şube bürosuna alındığını kaydetti. Öte yandan fezlekede adı geçen Ceylan Erol Erdoğan ve Mediha Azra Güllüpınar "üfürme" yoluyla hazırlanan dosyada tutuklu olarak yargılanıyor.

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini söz konusu delil ve iddiaların değerlendirilmesi için mevcut aşamada reddederek yargılamanın devamına karar verdi.

Beethoven'ı terörist sanmışlar

Sanıkların savunmasıyla devam edilen duruşmada ilk olarak tutuklu yargılanan Azad İman konuştu. İman savunmasında, "Yargılananın bizler değil bizzat Halkların Demokratik Partisi'dir. İddianame kin ve nefret üzerine hazırlanmıştır" dedi. Tutuklu sanıklardan Ceylan Erol Erdoğan da savunmasında, "suç" diye nitelendirilen etkinliklerin tamamının Meclis'in üçüncü büyük partisi olan HDP'nin etkinlikleri olduğunu belirtti. Fezlekede hakkında yer alan ifadelere ilişkin konuşan Erdoğan, "Kahvaltı etkinliği için sattığımız 10 liralık biletlerle terör finansmanı yaptığım iddia ediliyor. Kahvaltı için bütün masraflar kesildiği zaman elde kalan 1 buçuk lirayla mı finans yardımında bulundum? Hakkımdaki iddialar gülünç. Bu şekilde polis ve savcı beni daha yargılama başlamadan örgüt üyesi ilan ederek hukuk dışı davranmıştır " diye konuştu.

Bir diğer tutuklu sanık Layıkhan Azay da kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "50 araçla beni almaya geldiler. Amerika Vietnam'a girerken 50 araçla girmedi. Evime girip Beethoven'ın CD'lerine el konuldu. Adamalar Beethoven'ı terörist sanıyor" dedi.