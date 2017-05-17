HDP’liler, AİHM önünde: 194 gündür 6 milyon insan adalet bekliyor

HDP heyeti, Avrupalı parlamenterlerle birlikte AİHM önünde tutuklu vekiller için adalet çağrısı yaptı. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “194 gündür 6 milyon insanın iradesi ve seçilmişi adalet bekliyor. İç hukuk tükendi, AİHM’den başka yol kalmadı. AİHM’e haykırıyor, geciken adalet adalet değildir, ivedilikle karar alınmalıdır” dedi.



dihaber'de yer alan habere göre, HDP’li vekiller ve bir grup Avrupalı parlamenter, Fransa’nın Strasbourg kenttinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde tutuklu vekiller için açıklama yaptı. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, vekiller Mithat Sancar, Ertuğrul Kürkçü ve Feleknas Uca ile Avrupa Parlamentosu'nda grubu bulunan birçok siyasi parti parlamenterinin katılımıyla yapılan açıklamada, AİHM'e tutuklu vekiller için derhal karar alması çağrısında bulunuldu.



HDP heyeti adına konuşan Parti Sözcüsü Osman Baydemir, destek veren parlamenterlere tutuklu HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın selamlarını iletip teşekkür ederek başladığı konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Sayın Demirtaş, Yüksekdağ, tutuklu vekiller, cezaevindeki diğer tüm seçilmişlerimiz, belediye eş başkanlarımız, sadece kendilerini değil 6 milyonu temsil ediyor. Milyonlarca insanın iradesiyle göstermiş olduğunuz dayanışma için 6 milyon adına teşekkür ediyoruz.



Türkiye’de neredeyse iki yıldır Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) koruma altına aldığı bütün hak ve özgürlükler büyük bir baskı altındadır. Bunun en somut göstergelerinden biri de HDP eşbaşkanlarının ve vekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ta kendisidir. Bu kararda hukuki bir zemin yoktur, tamamen siyasi bir karardır; bir muhalefetin tasfiye edilmesinin aracı olarak kullanılmıştır.



4 Kasım’da siyasi hükümetin darbesiyle 13 milletvekilimiz tutuklanıp cezaevine konuldu. Bütün vekillerimiz hakkında hazırlanan fezlekeler, vekillerin düşüncelerini ifade ettikleri içindir. Muhalefetin susturulduğu bir demokrasi olmaz, olsa olsa faşizm olur.

"6 milyon insan adalet bekliyor"



194 gündür 6 milyon insanın iradesi ve seçilmişi adalet bekliyor. Adalet için mücadele ediyoruz, çabalıyoruz. Adaletin gerçekleşmesi için iç hukukta başvurulması gereken tüm başvurular yapıldı, bütün mekanizmalara başvuruldu. Anayasa Mahkemesi (AYM) başta olmak üzere hepsine başvuruldu ve bu mekanizmaların hepsi tüketildi. Ama hiçbirinde henüz sonuç çıkmadı.

Maalesef üzülerek ifadeye edeyim, iç hukuk yolları, yargı, muhalefeti yok etmenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı artık yegane hukuk mekanizması, adaleti mekanizması AİHM kalmıştır. Başka da yol kalmamıştır. AİHM’de iki temel konuda başvurumuz var. Bir tanesi, dokunulmazlıkların kaldırılmasının sözleşmeye aykırılığıdır, diğeri de tutuklamaların sözleşmeye aykırılığıdır.



Çok açık ve nettir, AİHS’nin ek bir protokolünün 3, 5, 9, 11 ve 18 maddeleri ihlal edilmiş, ihlal edilmeye devam edilmektedir. Düşünce özgürlüğü, örgütleme özgürlüğü, kişi özürlüğü tamamen 194 gündür ihlal edilmektedir.



AİHM’e haykırıyor, geciken adalet adalet değildir. Geciktiği her geçen gün telafisi zor acılardır; çünkü vekillerinin tutuklanması ve yargılanmasının devam etmesi demektir. Vekillerinin düşürülmesi gibi telafisi imkansız hukuksuzlukların da sürmesi demektir.



Türkiye’de AYM’nin vermesi gereken kararı vermemesi üzerine, yine AİHM’den henüz karar çıkmamasından kaynaklı, Figen Yüksekdağ ve Nursel Aydoğan’ın vekilliği ve parti üyeliği düşürüldü. Telafisi zor hukuksuzlukları getirdi.



Bir kez daha yüksek mahkemeye çağrıda bulunuyoruz, çağrımızı yeniliyoruz. Başvurumuzun ivedilikle gündeme alınması ve karara bağlanması ve böylelikle hukuksuzluğun önene geçilmesini talep ediyoruz. Çünkü Türkiye’de maalesef iç hukuk yolları tıkatılmıştır. Maalesef yargı siyasi baskı altındadır. Yargı maalesef muhalefetin cezalandırılması ve yok edilmesi aracı haline gelmiştir.



Bundan dolayı da AİHM’in sözleşmeye aykırılık kararıyla, Türkiye’de bir kez daha demokrasinin, ifade özgürlüğünün, hukukun ve adaletin hayat bulmasına katkı sunacaktır.



Barış hiç şüphesiz özgürlükle gelir. Barış ve özgürlük hiç şüphesiz ancak adaletle korunabilir. Bir kez daha AİHM önünde adalet için haykırıyoruz.”



