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HDP'li Ziya Pir'e dokunulmazlığının kaldırılması talepli 'Cumhurbaşkanı ve kayyıma hakaret' fezlekesi

HDP'li Pir'in dokunulmazlığının kaldırılması durumunda 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek

25 Aralık 2017 16:11

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumdan önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Başkan Vekilliğine atanan Cumali Atilla'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı.  'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' iddialarıyla hazırlanan, HDP'li Pir'in dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke, TBMM'ye sevk edilmesi istemiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekede, "Şüpheli Ziya Pir'in yaptığı konuşma incelendiğinde; 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu'nu işlediği, ayrıca 'Bir de kayyum diye buraya göndermişler, bari kayyum gönderiyorsunuz aklı başında birini gönderin' diyerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyımına yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler sarf etmek suretiyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ettiği ve hakaret suçunun unsurları bakımından oluştuğu anlaşılmıştır"  ifadeleri yer aldı.


TBMM'ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen fezlekede, şüphelinin halen HDP Diyarbakır milletvekili olması nedeniyle hakkında Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereği 'yasama dokunulmazlığı'nın kaldırılması talep edildi.

HDP'li Pir, yasama dokunulmazlığı kaldırılırsa hakkında dava açılması durumunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek. (DHA)

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