HDP'li Ziya Pir, NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demkoratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş\'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı\'na seçildi.

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Millitvekili Ziya Pir\'in geçen yıl Kasım ayında seçildiği NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Alt Komite Başkan Yardımcılığı\'nın ardından, şimdi de Bükreş\'te devam eden 2017 Sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı\'na seçildiği belirtildi.



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