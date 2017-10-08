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HDP'li Ziya Pir, NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demkoratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi

08 Ekim 2017 19:48

DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demkoratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş\'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı\'na seçildi.
HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Millitvekili Ziya Pir\'in geçen yıl Kasım ayında seçildiği NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Alt Komite Başkan Yardımcılığı\'nın ardından, şimdi de Bükreş\'te devam eden 2017 Sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı\'na seçildiği belirtildi.

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