HDP'li Ziya Pir: "Hayır" dersek masaya gelmek zorundalar ve masayı artık istedikleri gibi deviremeyecekler

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumdan “Hayır” çıkması halinde AKP’nin “dizginleneceğini” söyledi. Pir “Eğer ‘Hayır’ dersek masaya gelmek zorundalar ve masayı artık istedikleri gibi deviremeyecekler” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda kongresini gerçekleştirdi. Kongrede konuşan Pir, ülkenin Olağanüstü Hâl (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) bir şirket gibi yönetildiğini söyledi.

Anayasa taslağının referandumda geçmesi halinde yönetim şeklinin kurumsallaşacağını kaydeden Pir, “Bir kişi gücü eline aldığı zaman bütün güçleri elinde toplamak ister” dedi.

Hazırlanan anayasa taslağında Kürtlerin olmadığı söyleyen Pir, neden “Hayır” dediklerini şöyle sıraladı:

“Şuan Kürdistan’ın başkentindeyiz ancak milliyetçi cephenin hazırladığı taslakta Kürtler yok, Kürtler öz benlikleri Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman olmadılar. Neden 'Hayır' diyoruz, biz demokratız demokratik bir sistem istiyoruz. Biz 'Hayır' dersek AKP dizginlenecek. Eğer 'Hayır' dersek başkanlık sistemi rafa kalkacak ve artık önümüze konulamayacaktır. Eğer 'Hayır' dersek masaya gelmek zorundalar ve masayı artık istedikleri gibi deviremeyecekler.”

"Sarayın yaşamını kabul etmeyeceğiz"

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek de, Türkiye’de yaşanan sorunların Kürt sorunundan bağımsız olmadığını söyledi.

Şimşek, şunları aktardı:

“Biz zalimin zulmüne direneceğiz. Referandum Türkiye halklarını, yaşamlarını, demokrasiyi ve özgürlükleri tanımadığını görüyoruz. Ancak buna karşı mücadelemiz büyük olacaktır. Kazanan ötekileri tanıyan, özgürlükleri tanıyan ‘Hayır’ olacaktır.”

Konuşmaların ardından şubenin yeni yönetimi seçildi.