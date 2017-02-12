T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Ziya Pir: "Hayır" dersek masaya gelmek zorundalar ve masayı artık istedikleri gibi deviremeyecekler

“Bir kişi gücü eline aldığı zaman bütün güçleri elinde toplamak ister”

12 Şubat 2017 21:19

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumdan “Hayır” çıkması halinde AKP’nin “dizginleneceğini” söyledi. Pir “Eğer ‘Hayır’ dersek masaya gelmek zorundalar ve masayı artık istedikleri gibi deviremeyecekler” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda kongresini gerçekleştirdi. Kongrede konuşan  Pir, ülkenin Olağanüstü Hâl (OHAL) ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) bir şirket gibi yönetildiğini söyledi.

Anayasa taslağının referandumda geçmesi halinde yönetim şeklinin kurumsallaşacağını kaydeden Pir, “Bir kişi gücü eline aldığı zaman bütün güçleri elinde toplamak ister” dedi. 

Hazırlanan anayasa taslağında Kürtlerin olmadığı söyleyen Pir, neden “Hayır” dediklerini şöyle sıraladı:

“Şuan Kürdistan’ın başkentindeyiz ancak milliyetçi cephenin hazırladığı taslakta Kürtler yok, Kürtler öz benlikleri Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman olmadılar. Neden 'Hayır' diyoruz, biz demokratız demokratik bir sistem istiyoruz. Biz 'Hayır' dersek AKP dizginlenecek. Eğer 'Hayır' dersek başkanlık sistemi rafa kalkacak ve artık önümüze konulamayacaktır. Eğer 'Hayır' dersek masaya gelmek zorundalar ve masayı artık istedikleri gibi deviremeyecekler.” 

"Sarayın yaşamını kabul etmeyeceğiz"

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek de, Türkiye’de yaşanan sorunların Kürt sorunundan bağımsız olmadığını söyledi.

Şimşek, şunları aktardı:

“Biz zalimin zulmüne direneceğiz. Referandum Türkiye halklarını, yaşamlarını, demokrasiyi ve özgürlükleri tanımadığını görüyoruz. Ancak buna karşı mücadelemiz büyük olacaktır. Kazanan ötekileri tanıyan, özgürlükleri tanıyan ‘Hayır’ olacaktır.” 

Konuşmaların ardından şubenin yeni yönetimi seçildi.

 

ETİKETLER

ziya pirreferandumçözüm süreci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24