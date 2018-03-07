HDP'li Zeydan'ın avukatı: Hakim, savunmasını görmeden ceza yönünde oy kullandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'ın avukatı, müvekkilinin terör suçundan yargılanıp, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması kararına itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi\'ne başvuran Zeydan\'ın avukatı Mahsuni Karaman, kararı veren mahkeme heyetindeki bir hakimin, ilk kez bu davanın duruşmasına çıktığını, müvekkilinin önceki celse verdiği savunmasını görmediği halde mahkumiyet yönünde oy kullandığını belirterek, kararın yok hükmünde kabul edilmesini istedi.

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'nde 4 Kasım 2016\'dan beri tutuklu olan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 14 Temmuz 2017 tarihinde, \'Terör örgütüne yardım etme\' ve \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan\'ın avukatlarının başvurusu ile dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetti. Bozma kararının ardından Abdullah Zeydan\'ın yeniden yargılamasına 29 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Ancak, Zeydan SEGBİS sistemi ile savunma yapmayacağını belirterek bu duruşmaya çıkmadı. Zeydan\'ın bir sonraki duruşmada SEGBİS ile zorla hazır edilmesine karar veren mahkeme heyeti, yargılamanın sürüncemede kalmasına neden olan cezaevi görevlileri hakkında da Edirne Cumhuriylet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

SAVUNMASI SEGBİS İLE KAYDEDİLDİ

Bir süre sonra kararından vazgeçen mahkeme, Edirne F tipi Cezaevi\'ne müzekkere yazarak Zeydan\'ın sonraki celse, Diyarbakır\'a getirilmesini istedi. Mahkemenin kararı üzerine Zeydan, 13 Aralık tarihinde yapılan duruşmaya getirilerek savunması alındı. Zeydan\'ın yaptığı savunma, duruşma tutanağına geçirilmeden, SEGBİS sistemi ile kaydedilerek, daha sonra çözümü yapılmak üzere kalem personeline teslim edildi.

SAVUNMASI DOSYAYA GİRMEDEN KARAR VERİLDİ

Davanın 11 Ocak 2018 tarihinde yapılan duruşmasında, yeni bir üye hakimin katıldığı mahkeme heyeti, Abdullah Zeydan\'ı, \'Terör örgütüne yardım etme\' ve \'Terör örgütü propagandası\' yapma suçlarından tekrar 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Zeydan\'ın SEGBİS sistemi ile kaydedilen savunmasının tutanağa bağlanmış çözümü ise karar verilmesinden 6 gün sonra dava dosyasına girdi.

ÜYE HAKİM, SANIK SAVUNMASINI DİNLEMEDEN MAHKUMİYET OYU KULLANDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi\'ne istinaf başvurusu yapan Zeydan\'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkiline heyet teşekkülü sağlanmadan ceza verildiğini belirtti. Zeydan\'ın, 13 Aralık 2017 tarihli celsede hazır bulunduğunu ve savunmasının alındığını belirten Karaman, \"Müvekkil savunmaları SEGBİS ile kayıt altına alınmıştır. Ses kaydının yapıldığı celsede mahkemeke heyeti, başkan ve iki üyeden oluşmuştur. Bu heyet, müvekkil savunmasını yüz yüze dinlemiştir. Bir sonraki celsede ise, heyetteki bir hakim değişmiştir. Bu hakim, karar duruşmasında Abdullah Zeydan\'ın cezalandırılması yönünde rey kullanmıştır. Ancak bu hakim, Abdullah Zeydan\'ın savunmasının alındığı ve ses kaydının yapıldığı celsede bulunmamış, savunmasını dinlememiştir. Adı geçen hakim, ilk kez 11 Ocak 2018 tarihli celseye katılmıştır. Celse tutanağının başında, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtların okunduğu şerhi ile yargılama yapılmış ve hüküm kurulmuştur. Okunduğu belirtilen önceki kayıtlar arasında Abdullah Zeydan\'ın savunması bulunmamaktadır. Zeydan\'ın savunması karardan 6 gün sonra dosya arasına alınmıştır. Heyete ilk kez katılan bu hakim, müvekkilimizin savunmasının alındığı celsede heyet arasında bulunmamış, müvekkili dinlememiştir. Bu hakim karar duruşmasında heyete katılarak müvekkile ceza verilmesine iştirak etmiştir. Müvekkilin cezalandırılması yönünde verilen karara iştirak eden bu hakim, kararın verildiği gün, dosyada müvekkilin savunması bulunmadığından, savunmayı dahi görmemiş, okumamıştır. Çünkü bu SEGBİS kaydı çözümleme tutanağı hakime hanımın müvekkili cezalandırmasından 6 gün sonra dosyaya girmiştir. Hakime hanımın daha önce ses kaydını dinlediğine ilişkin dosya arasında bir tutanak da yoktur. 17 Ocak tarihli ses kaydı çözümleme tutanağındaki imzalar arasında da bu hakimin imzası yoktur. Bu da kendisinin ses kaydını hiç dinlemediğini ortaya koymaktadır\" dedi.

\'HAKİM, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI\'

Zeydan\'ın davası hakkında daha önce karar verildiği, ancak savunması alınmadığı gerekçesiyle bu kararın bozulduğuna dikkat çekilen dilekçede, \"Hukuksuz ve usulsüz yol ve yöntemlerle müvekkilin cezalandırılmasına karar verilmiştir. Müvekkilin cezalandırılmasına karar veren hakimlerden birinin, müvekkilin savunmasını dinlemediği, karar celsesinde ise ses kaydı henüz çözülmediğinden buna ilişkin tutanağı okumadan hükme iştirak ettiği ve adeta görevi kötüye kullanma suçunu işlediği sabittir. Savunma hakkı, karara iştirak eden hakimlerin savunmayı duyması veya okuyarak temas etmesi ve bu doğrultuda hüküm kurması ile mümkündür. Bunun aksine bir uygulama içerisine giren heyetin/hakimin tutumu, sadece savunma hakkının ihlali sonucunu doğurmaz. Fiilen varlığından bahsedilse bile, hukuken teşekkül etmemiş bir heyetle nihai karar verilmesi, bu kararı yoklukla malul hale getirir. Dairenizden, müvekkil hakkında verilen kararın yokluğunun tespitini ve hapis cezalarının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olmasından dolayı; müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz\" dedi.



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