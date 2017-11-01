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HDP'li Zeydan'a verilen 8 yıllık hapis cezası kararı bozuldu

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince Edirne Cezaevinde 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'a verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını

01 Kasım 2017 14:15

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesince Edirne Cezaevinde 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan\'a verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasını bozdu. Bozma kararında savunma hakkının kısıtlanmasını gerekçe gösteren mahkeme, Zeydan\'ın tahliye talebinin ise reddine karar verdi.
Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Zeydan\'a, 14 Temmuz 2017 tarihindeki karar duruşmasında, \'terör örgütüne yardım etme\' ve \"PKK sizi tükürüğünde boğar\" sözü nedeniyle \'terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan\'ı \'suçu ve suçluyu övme\' ve \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet\' suçlarından beraat ettirmişti. Zeydan\'ın avukatı Reyhan Yılçındağ Baydemir, kararı temyiz ettirmek için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurmuştu.
Bölge Adliye Mahkemesi verilen hapis cezası kararını bozdu. Mahkeme kararında, sanığın açık kimliği saptandıktan sonra iddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamaların hukuki nitelendirmesinin anlatılması gerektiğinin gözetilmeden sanığın sorgusunun yapılması suretiyle, CMK\'nın 191/3. maddesine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlandığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması halinde, bu kayıtların vakit geçirmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek mahkeme başkanı veya hakim ile zabıt katibi tarafından imzalanması gerektiğinin gözetilmeyerek 23/05/2017 tarihli duruşmada sanığın sorgusu sırasında yapılan kaydın tutanağa bağlanmasında tutanağın sadece zabıt katibi tarafından imzalanmak suretiyle CMK\'nın 219. maddesine muhalefet edildiği görülmüştür. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan, cezalandırılmasına karar verilen sanık hakkında TCK\'nın 220. maddesi gereğince indirim yapılırken maddenin 7. fıkrası yerine ancak örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler yönünden uygulanma kabiliyeti bulunan 6. fıkrası gereğince indirim yapıldığı anlaşıldığından; sanık müdafiilerinin ve Cumhuriyet Savcısının istinaf itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, CMK\'nın 280/1-b, 289/1-h maddeleri gereğince hükmün bozulmasına, sanık hakkında verilen sonuç ceza miktarı, mahkemenin tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi ile tutuklulukta geçirilen süre gözönüne alınarak tahliye talebinin reddine karar verildi.\"

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