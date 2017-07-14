HDP'li Zeydan'a 8 yıl 1 ay hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, tutuklu bulunduğu davada 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP'li Zeydan, 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyordu.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan, hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve davası güvenlik nedeniyle Diyarbakır'a nakledilen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın yargılanmasına, devam edildi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci celsesine, SEGBİS sistemi ile katılmak istemediği için çıkmadı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ve İmam Taşçıer de izledi.

Avukatlar dosyadan çekildi

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, bir önceki celse verdiği esas hakkındaki mütaalaayı tekrar ederek Zeydan'ın cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz hakkı verilen Zeydan'ın avukatları, yargılamanın genişletilmesini ve savcının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, davaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle yargılamanın genişletilmesi talebini ve esas hakkındaki mütalaanın bir önceki celse verildiğini dikkate alarak avukatların süre talebini reddetti.

Avukatları salonu terketti

Bunun üzerine söz alan Zeydan'ın avukatları Bayram Arslan, Özlem Zıngıl ve Bilal Kalkan dosyadan çekileceklerini söyleyerek, duruşma salonunu terk ettiler. Bunun üzerine yeni bir ara karar açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının yargılamayı sürüncemede bırakmak amacıyla duruşmadan ayrıldıklarını belirterek, yargılamaya devam edileceğini açıkladı.

8 yıl 1 ay 15 gün hapis

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Abdullah Zeydan'ı 'Terör örgütüne yardım etme' ve "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözü nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Zeydan'ı 'Suçu ve suçluyu övme' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından beraat ettiren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tepki gösterdiler

Duruşmayı izleyen HDP milletvekilleri ve Zeydan'ın avukatları, kararın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Zeydan'ın avukatlarından Bayram Arslan, müvekkillerinin ve kendilerinin savunmaları alınmadan karar verildiğini belirterek, "Bizim yaptığımız tüm itirazlara rağmen öncelikle Çağlar Demirel’in (Bugün ayrı bir davada yargılanan HDP milletvekili) duruşmasında mahkeme açıkça niyetini belli etti ve karar vereceğini deklare etti. Abdullah Zeydan’ın duruşmasında biz avukatlar bu hukuksuzluğa ortak olmayacağımızı, bunun usule, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, adil yargılanma ilkelerine aykırı olduğunu ve savunma hakkının gaspı olduğunu dile getirerek, vekillikten çekildiğimizi belirttik. Ne müvekklimizin ne avukatların savunması alınmadı. Mahkeme skandal niteliğinde bir kararla müvekkillerimiz hakkında ağır cezalar verdi" dedi.

HDP Milletvekili İmam Taşçıer ise açıklamasında bugün bir hukuk skandalı yaşandığını belirterek,"Milletvekili arkadaşlarımıza savunma hakkı dahi verilmedi. AKP Genel Başkanı, 'Yıl sonuna kadar bu davaları kapatın' yani 'Büyük cezalar verin' dedi. Eş Genel Başkanımıza 'terörist' ifadesini kullandı. Bunu diyen bir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı bunu dediği zaman direkt olarak bütün mahkemeleri etkiler. Avukatların savunma ve ek süre hakkı istemesine rağmen mahkeme tarafından verilmedi, bunun üzerine avukatlar dosyadan çekildi. Mahkeme de avukatların çekilmesini hiç umursamadan yine cezalarını verdi. Demek ki aldıkları emirlere göre bugün cezalar verilecekti. Bizim amacımız Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerini, Türkiye’de herkesin demokrasi ve özgürlük içinde yaşama taleplerini karşılamaktır. Biz hiçbir zaman hiçbir şekilde demokratik siyasetin dışına çıkmadık. Milletvekili basına konuşamıyorsa, halka hitap edemiyorsa o zaman neden milletvekilliği yapıyor?" diye konuştu.