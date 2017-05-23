HDP’li Zeydan ve Demirel hâkim karşısına çıkıyor

HDP’nin tutuklu Milletvekilleri Çağlar Demirel ile Abdullah Zeydan, bugün aynı mahkemede hakim karşısına çıkacak. Demirel, 2015 - 2016 yılları arasında Diyarbakır’da düzenlenen 11 ayrı basın açıklaması ve yürüyüşte yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyor. Zeydan hakkında ise 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak’ta düzenlenen 7 ayrı toplantı, basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze törenine katılması ile yaptığı konuşmalar nedeniyle 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, polisin mahkemeye gönderdiği istihbari bilgi notunun ardından tutuksuz yargılandığı davada tutuklanmıştı.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirel hakkında “Örgüte üye olma”, “Örgüt propagandası yapma” ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Demirel, 2015 - 2016 yılları arasında Diyarbakır’da düzenlenen 11 ayrı basın açıklaması ve yürüyüşte yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyor. Davanın Şubat ayında görülen ilk duruşmasında Demirel tahliye edilmemişti.

HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da, yaklaşık 7 aylık tutukluluğun ardından ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne F Tipi Cezaevinde tutulan Zeydan hakkında 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak’ta düzenlenen 7 ayrı toplantı, basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze törenine katılması ile yaptığı konuşmalar nedeniyle 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Zeydan’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından davaya dönüşen birçok fezlekeyi hazırlayan savcılar, “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilerek tutuklanmıştı. Yarın görülecek duruşmayı HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da izleyecek.