HDP'li Zeydan hâkim karşısında: "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözünü IŞİD'e karşı söyledim

Hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' gibi suçlardan 20 yıla kadar hapis istenen HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, mahkemede "PKK sizi tükürüğünde boğar sözüm manipüle edildi. Ben o sözü asla Türkiye devletine söylemedim, Bu cümle IŞİD'e karşı kullanılmıştır" dedi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan, hakkında 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP'li Zeydan'ın yargılamasına güvenlik nedeniyle alındığı Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Zeydan, davanın ilk duruşmasına avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmayı HDP milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Feleknas Uca, Nihat Akdoğan ve Ziya Pir de izledi.

"O sözü IŞİD'e karşı söyledim"

Bütün yaşamanın çatışmalar ve acılar içinde geçtiğini belirten Zeydan, "Barış içinde yaşamanın ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum. HDP çözüm sürecini yeniden canlandırmak için defalarca çağrı yaptı. Kardeş kanı akmamalıydı. 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözü manipüle edildi. Ben o sözü asla Türkiye halklarına ve devletine söylemedim. Bu sözlerim yandaş medya tarafından çarpıtıldı. Konuşmamın bütünü incelendiğinde devleti hedef almadığım görülecektir. Bu cümle IŞİD'e karşı kullanılmıştır, o yönde bir tepkidir. Yaptığım konuşmanın hiçbir yerinde devlete ilişkin bir söz yoktur. Bu söz Türkiye'de IŞİD'in saldırılarına destek veren ve IŞİD kastedilerek yapılan bir konuşmadır. Bu konuşmadan dolayı çok büyük sıkıntılar çektim. Sizin karşınıza çıkmadan mahkum edildim. Asla bir insanın bir damla kanının atmasını istemem.” Diye konuştu