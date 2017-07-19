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HDP’li Zana’nın durumu Meclis Başkanlık Divanı’na geliyor

Milletvekili yemini geçersiz sayılan Zana’nın 212 gün devamsızlığı var

19 Temmuz 2017 02:29

Hülya Karabağlı

1 Kasım seçimlerinde HDP'den Ağrı Milletvekili seçilen, ancak yemini geçerli sayılmadığı için yasama faaliyetlerine katılamayan Leyla Zana'nın durumu TBMM Başkanlık Divanı’nın Perşembe günü gerçekleşecek toplantısında gündeme gelecek.

Leyla Zana, TBMM Başkanlığı’nın çıkardığı 212 günlük devamsızlık cetveline TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gönderdiği yazıyla itiraz etmiş ve yemini geçerli sayılmadığı için Meclis çalışmalarına katılamadığını bildirmişti. Başkanlık Divanının Zana’nın devamsızlık konusundaki itirazı ele alıp bir karara bağlayacağı belirtiliyor.

Başkanlık Divanı toplantısında AKP’lilerin Katar’a yapacakları ziyaret, Meclis yerleşkesindeki inşaat ve onarım çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler de var. Milletvekillerinin yüksek faturaları nedeniyle tartışma konusu olan TBMM Başkanlığı Haberleşme Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik taslağı görüşülecek.

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