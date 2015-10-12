T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Zana: Ey Başbakan, sen baykuş olmaya devam et

"Acımız büyük, öfkemiz büyük ama umutlarımız daha da büyük"

12 Ekim 2015 18:24

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Ankara'da düzenlenen ve 97 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili olarak, "Acımız büyük, öfkemiz büyük ama umutlarımız daha da büyük. Biz acıyla yoğrulduk, ateş çemberinden geçip geldik. Bize ateşle yaklaşanları o ateş yakar" dedi.

Ankara'daki saldırıyla ilgili düşüncelerini kentisine ait Twitter hesabında paylaşan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana şunları yazdı:

"Bu karanlık zihniyeti korkutan halkların barış umududur. Acımız büyük, öfkemiz büyük ama umutlarımız daha da büyük. Biz acıyla yoğrulduk, ateş çemberinden geçip geldik. Bize ateşle yaklaşanları o ateş yakar. Şehit düşen arkadaşlarımız demokrasi ve barış şehitleridir. Uğruna canlarını feda ettikleri barışı mutlaka halklarımıza armağan edeceğiz."

ETİKETLER

leyla zanahdpanka saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24