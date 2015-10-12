HDP'li Zana: Ey Başbakan, sen baykuş olmaya devam et

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Ankara'da düzenlenen ve 97 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili olarak, "Acımız büyük, öfkemiz büyük ama umutlarımız daha da büyük. Biz acıyla yoğrulduk, ateş çemberinden geçip geldik. Bize ateşle yaklaşanları o ateş yakar" dedi.

Ankara'daki saldırıyla ilgili düşüncelerini kentisine ait Twitter hesabında paylaşan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana şunları yazdı:

"Bu karanlık zihniyeti korkutan halkların barış umududur. Acımız büyük, öfkemiz büyük ama umutlarımız daha da büyük. Biz acıyla yoğrulduk, ateş çemberinden geçip geldik. Bize ateşle yaklaşanları o ateş yakar. Şehit düşen arkadaşlarımız demokrasi ve barış şehitleridir. Uğruna canlarını feda ettikleri barışı mutlaka halklarımıza armağan edeceğiz."