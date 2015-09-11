HDP'li yöneticiler il binasına Türk Bayrağı astı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli onbaşı Fatih Duru'nun cenazesinin Çanakkale'ye getirilmesinin ardından bir grup tarafından zarar verilen HDP binasına parti yöneticilerince Türk Bayrağı asıldı.

HDP Çanakkale İl Eş Başkanı Şehmus Aslan, bina önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, karanlık bir elin düğmeye bastığını ve bunun sonunda ülkenin kan gölüne döndüğünü söyledi.

Dağlıca'daki saldırıda şehit olan Fatih Duru'nun cenazesinin Çanakkale'ye getirildiği sırada parti binalarına saldırı düzenlendiğini hatırlatan Aslan, "Çanakkalemiz de Dağlıca'da bir yavrusunu verdi bu kirli savaşta. Sevgili Fatih Duru'ya Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyoruz. Bu yaşadığımız son acı olsun istiyoruz. Artık yeter. Bu toprak kana doydu" dedi.

Bu gidişatın durdurulamaması halinde Türkiye'de huzurlu bir gelecek kurma şanslarının kalmayacağını belirten Aslan, hiçbir geleceğin kanla yazılamayacağını vurguladı.

Parti binalarına saldırıda bulunulduğunu yineleyen Aslan, "Camlarımız kırıldı, bilgisayarlarımız çalındı ve evrakımız yakıldı. Çevre esnaf mağdur edildi. Sanki ortak vatanımızın simgesi bayrağımızla derdimiz varmış gibi bayrak asıldı. Hem saldırganları hem de arkasındaki yapıyı tanıyoruz, biliyoruz" diye konuştu.

Aslan, parti binasına saldıranlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.