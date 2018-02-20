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HDP'li yöneticiler adliyeye sevk edildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları ve yöneticileri adliyeye sevk edildi

20 Şubat 2018 14:26

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları ve yöneticileri adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ilçe eş başkanları ve yöneticileri ile Demokratik Bölgeler Partisi ilçe başkanının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. HDP Gebze İlçe Başkanlığı\'nda yapılan aramada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın ve operasyonlarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ile dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından HDP Gebze ilçe eş başkanları D.A. ve M.A. ile ilçe yöneticileri M.A., B.T., Z.A. ve M.Z.Ü. adliyeye sevk edildi.

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