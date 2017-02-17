HDP’li Yıldırım hakkında yakalama kararı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Özgürlükçü Demokrasi’de yer alan habere göre, Yıldırım hakkında yaptığı konuşmalar gerekçesiyle açılan davanın 2’nci duruşması, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yıldırım, “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası”, “devlet kurumlarını aşağılama” ve “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddialarıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.
Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yıldırım hakkında, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle “yakalama” kararı verildi.