HDP'li Yıldırım: CHP'yi üzüntü ile izliyoruz

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dün Şengal ve Rojava’ya yönelik hava saldırısı ile başlayan bugün de YPG kontrolündeki Rojava’nın Afrin kantonuna ağır silahlarla düzenlenerek devam eden saldırıları değerlendirdi. Yıldırım, operasyonu olumlu bulduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a da tepki gösterdi.

Gazete Karınca'dan Altan Sancar'a konuşan Yıldırım, bölgede Türkiye’nin güvenliğine tehdit herhangi bir durumun olmadığını ve yapılan hava saldırısının daha önce çıkarılan ve sınır ötesi operasyon tezkeresinin kapsamına girmediğini belirtti.

"Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden bir durum yok"

Hava saldırısında Şengal’de sivil Ezidilerin yaşadığı bölgelerin hedef alınmasının oldukça sorunlu bir yaklaşım olduğunu söyleyen Yıldırım, saldırıların aynı zamanda uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hava operasyonları her ne kadar daha önce çıkarılan Suriye ve Irak tezkereleri kapsamında düzenleniyorsa da bölgedeki grupların tezkere kapsamında olmadığını belirmek gerekiyor. Zira tezkereler Türkiye’ye güvenlik tehdidi oluşturan grupları kapsamakta ve saldırının hedefindeki bölgelerden Türkiye’ye bir güvenlik tehdidi olmadığını görüyoruz.

"Düzenlenen saldırılar, uluslararası sözleşmelere aykırıdır çünkü başka bir ülkenin egemenlik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Yine karar operasyonu ihtimali içinde söylenmesi gereken şudur ki bu tarz operasyonlardan Türkiye hiçbir şey kazanmamıştır. Türkiye, düzenlenen tüm operasyonların sonucunda ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük kayıplara uğradı ve uğramaya da devam ediyor. Kara operasyonu, ülkede yaşayan halklar açısından toplumsal kamplaşmaya hizmet etmekten öteye gitmiyor. Çünkü unutulmamalıdır ki hedef haline getirilen bölgedeki sivillerin yakın akrabaları sınırın bu tarafında yani Türkiye’de yaşıyor. Böylesi bir hataya girişilmesi, Türkiye’ye can ve mal kaybından başka bir şey getirmeyecektir.

"CHP’yi üzüntü ile izliyoruz"

Yıldırım, hava saldırısına ilişkin CHP gelen açıklamalara da değindi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın hava saldırısına ilişkin kullandığı “gayet normal, olumlu ve gecikmiş bir operasyon” ifadelerine tepki gösteren Yıldırım, şunları söyledi:

"MHP’yi anladık da Türkiye’de kendisine sosyal demokrat diyen ve öyle geçinen kişilerin yaşananlardan ibret almamış olmasını üzüntü ile izliyoruz. Kendilerinin yaklaşım biçimi ve anlamsız desteği süreci buralara kadar getirdi ve ülkedeki rejimin değişmesine neden olan 16 Nisan’ın temel taşlarını döşedi.

"Bence sınır ötesi operasyonlardan ve güvenlikçi politikalardan rahatsız olmayanlar; rejim değişikliğinden de AKP’nin ve Saray’ın güç tahsis etmesinden de rahatsız olmasınlar."