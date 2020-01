HDP'li Yıldırım: AYM'den aleyhimize de olsa kararlarını bir an evvel açıklamasını istedik

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve miletvekilleri için dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zültü Aslan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirirken, \"AYM Başkanına, \'Hemen lehimize karar verin\' diye bir şey söylemedik, söylemeyiz. \'Kararınızı açıklayın\' dedik. \'Karanınız tahliye taleplerinin reddi temelinde mi olur, olursa yapacak bir şey yok. Ama kararınızı verin\' dedik\" diye konuştu.

Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016\'dan beri tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine yaptıkları başvurularda mahkemenin kararını bir an evvel açıklanması gerekçesiyle dün AYM binasında \'Vicdan ve Adalet\' nöbeti tutan HDP heyeti, AYM Başkanı Zühtü Aslan ile görüştü. Heyette bulunan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, görüşmenin detaylarını anlattı. Eş Başkanları Demirtaş ve HDP\'li vekiller tutuklandıktan sonra AYM Başkanı ile yaptıkları ilk resmi görüşme olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle dedi:

\"AYM Başkanı Aslan ile 1 saat 40 dakika görüştük. Görüşmede AYM Başkanı kalkıp bizim başvurularımızı alabildiğine sıradan böyle bir bireysel başvuru olarak gördüğünü gözlemledik. Şüphesiz biz bu ülkedeki bütün mağduriyetlerin, hukuk mecrasında ele alınmasını ve sağlıklı bir kararın verilmesini isteriz. Ama, her hukuk ve insan hakları mağduriyeti aynı yere tekabül etmiyor. Şimdi bir hırsızlık olayının bireysel başvurusu ile veya gerçekten bir KHK mağduru olan açığa alma ve ihraç ile 6.5 milyon insanın oyunu alarak Parlamentonun 3\'üncü büyük grubu olmuş bir partinin eş genel başkanının aynı kefede değerlendiremezsiniz.\"

\"AYM\'NİN VERDİĞİ HABERAL, BALBAY VE ALAN KARARLARI VAR\"

HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, AYM\'ye oradaki işleyişi, başvururun nasıl yapıldığını, mahkemenin nasıl karar verdiğini sormaya gitmediklerini de hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Biz toplum vicdanını sızlatan 306 gündür tutuklu olan, tutuklu olduğu dosyada mahkemeye çıkmamış eş genel başkanımız ve milletvekillerimizin dosyasını neden görüşülmediğini sormak üzere gittik. Çünkü bu yönlü verilecek ilk karar olmayacaktır. Bu konuda ilk başvuru bizimki olsa raportör epey bir içtahat tarar, önceki kararları tarar, uluslararası sözleşmeleri tarar mahkeme de bu konuda çok düşünür. Aynı mahkemenin yarıdan fazlası üyeleri yerinde duruyor. Verilmiş, Haberal, Balbay ve Engin Alan kararları var. Bir de bundan 1.5 yıl önce Can Dündar ile Erdem Gül\'ün tutukluluğu 92\'nci günde bu mahkeme tarafından sonlandırıldı. Doğru bir karar ile sonlandırıldı. Şimdi bütün bunlar orta yerde dururken, siz ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi, Parlementonun 3\'üncü büyük grubunun eş genel başkanı ve 10 milletvekilini, kaldı ki biz Enis Berberoğlu\'nu da bu işin dışında tutmuyoruz. Kalkıp normal bir hukuk prosedürü anlatarak bize geçiştiremezsiniz, bu bizim için tatmin edici olmaz. Bizi tatmin etmeyen nokta odur. Bizim halk iradesinin parlamentoya yansıması, demokratik ve siyasi hayata saygı, siyaset yapma özgürlüğü ile dile getirdiğimiz hiçbir şey bırakın reddedilmeyi çoğu onlar tarafından doğrulandı. Onlar tarafından kabul edildi. Şu anda bu ülkede hiç milletvekili olmayan iller var. Siz kalkıp bu meclisin milletin tecelligahı olduğunu nasıl ilan edebilirsiniz. Buradan hereketle onların bizim söylediklerimizi kabul ettiği noktalar oldu. Kalkmış bize prosedür anlatıldı, bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik.\"

\'YARGI\'YA BASKIDAN İMTİNA EDERİZ\'

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, görüşmede konuyu gündemde tutucaklarını belirterek, AYM Başkanı\'nın da orada bulunmalarının bir baskı unsuru oluşturduğunu dile getirdiğini ifade ederek, \"Bunu kesin dille reddettik. Mazlumun ve mağdurun hak arama süreci bir yargıya baskı anlamına gelmez. Yargıya baskı yapacak olanlar devletin yönetimini orantısız bir biçimde elende tutanlardır ve bunu da mütemadiyen siyasi iktidar yapmıştır. Bütün bunları kendilerine aktardık. AKP Genel başkanının yargıya müdahale anlamına gelebilecek sözlerini söylemekten geri durmadık. Biz yargıya baskı anlamına gelebilicek her şeyden imtina ederiz. Bu AYM\'de olur bizi mağdur eden bir yargı kurumu da olsa\" dedi.

\'ALEYHİMİZE DE OLSA KARARLARINI BİR AN EVVEL AÇIKLAMALARINI İSTEDİK\'

Yıldırım, hem AYM Başkanı hemde AYM Başkan Vekili ile görüşmelerinde ısrarla vurguladıkları hususun kararın açıklanması olduğunu ifade ederek, \"\'Hemen lehimize karar verin diye bir şey söylemedik, söylemeyiz. Kararınızı açıklayın dedik. Karanınız tahliye taleplerinin reddi temelinde mi olur, olursa yapacak bir şey yok. Ama kararınızı verin dedik. Daha fazla geciktirmeyin anlamında bir talebimiz oldu. Onlar daha dosyaya bakmadıklarını söylüyor ama bizim duyumlarımız öyle değil. Raportör dosyayı hazırlanmış ama raporu önlerine almamışlar. Öncelik ele alanması gerektiği için hemen karar vermeleri gerekir. Süre konusunda muğlak süreler verilmeye çalışıldı, bizim açımızdan kabul edilebilir olmadığını söyledik. AYM önündeki eylemlerimiz devam edecektir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI