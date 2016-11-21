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HDP’li vekillerin danışmanları 10 gündür gözaltında

Olcay Çelik, 10 gündür açlık grevinde

21 Kasım 2016 01:18

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay Çelik ile Meclis Grup Danışmanları Zülküf Kurt, Murat Gökdağ, Metin Kumek ve Muhammed Kaya 10 gündür Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, danışmanlardan Olcay Çelik'in 10 gündür açlık grevinde olduğu belirtilirken Avukat Can Tombul, müvekkilleriyle yaptıkları görüşmede, Çelik'e üçüncü günden sonra şeker verilmeye başlandığı bilgisini verdi.

Danışmanların ifadelerinin ne zaman alınacağı konusunda herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını kaydeden Tombul, bu durumun başlı başına işkence olduğunu savundu.

Savcılık ve emniyetle yaptıkları görüşmede bilgi verilmediğini kaydeden Tombul, müvekkillerinin neden gözaltında olduklarının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Gizlilik kararı nedeniyle soruşturma dosyasını göremeyen avukatlar, HDP'li vekillerin dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören yasa değişikliğinin tartışıldığı TBMM Meclis Anayasa Komisyonu'nda yaşanan kavga sonrasında açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alındıkları tahmininde bulunuyor.

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