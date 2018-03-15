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HDP'li vekillerden boşalan üyelikler MHP'ye geçiyor

HDP'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki üye sayısı 3'e indi

15 Mart 2018 19:04

Nursel AydoğanAhmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın vekilliklerinin düşürülmesi nedeniyle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP’li üye sayısı, 4'ten  3’e indi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, milletvekilliklerinin vekilliklerinin hukuksuzca düşürüldüğünü ve HDP’nin komisyondaki üyelik hakkının MHP'ye geçtiğini söyledi.  Paylan, komisyonda görev yapan, bütçe üyesi Nursel Aydoğan, Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğüne dikkat çekti. "Komisyonda hizmet veren 2 milletvekilimizin milletvekilliklerinin düşürülmesini kınıyorum" diyen Paylan "Gün olup devran döndüğünde başka muktedir hissedenler sizin milletvekilliklerinizi böyle uyduruk gerekçelerle düşürürler ki geçmişte bunu her mahalle yaşadı" dedi. 

HDP'nin RTÜK'teki üyelik hakkının Anayasa'ya aykırı bir biçimde AKP'ye verildiğini ifade eden Paylan, HDP’nin Plan ve Bütçe Komisyonundaki üyelik hakkının MHP’ye geçmesini komisyon toplantısında gündeme getirdi ve şöyle konuştu:

"Grup Başkan Vekilimiz, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım Komisyonumuza bir buçuk yıl hizmet verdi. Ve 15 gün önce, milletvekilliği yalnızca “padişah bozuntusu” dedi diye düşürüldü. Aynı şekilde, Komisyonumuza hizmet veren Urfa milletvekilimiz İbrahim Ayhan’ın, sosyal medya paylaşımı sebebiyle, milletvekilliği düşürüldü, yalnızca bir sosyal medya paylaşımı yüzünden. 

Biz burada milletin iradesini temsil ediyoruz ve “Milletin iradesi bir bütündür.” diyoruz. Yani iktidar bunu böyle tanımlamasa da, kendilerini yerli ve milli tanımlayıp onun dışında kalan her şeyi öteki olarak tanımlasa da Millet Meclisinin esası milletin iradesinin bir bütün olduğudur. 550 milletvekiliyle, yerel yönetimleriyle, yerel meclisleriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 550 üyesiyle milletin iradesinin bir bütün olduğunu ortaya koyuyoruz. Eğer siz milletin iradesinin bir bölümünün, böyle uyduruk gerekçelerle milletvekilliklerini düşürürseniz, bilin ki gün olup devran döndüğünde başka muktedir hissedenler sizin milletvekilliklerinizi böyle uyduruk gerekçelerle düşürürler ki geçmişte bunu her mahalle yaşadı. 

"İbrahim Ayhan'ın tabelasını kaldırma hızınıza  hayranım" 

Ben, bu anlamda, Komisyonumuza da hizmet veren 2 milletvekilimizin milletvekilliklerinin düşürülmesini kınıyorum ve Sayın Başkan, İbrahim Ayhan Vekilimizin tabelasını kaldırma hızınıza da hayranım. İbrahim Ayhan Vekilimizin tabelası şu anda burada yok, kaldırılmış, yerine ne tabela konulduğunu da bilmiyorum."
 

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