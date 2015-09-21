HDP milletvekilleri Şırnak'ta operasyon bölgesine gitmek istedi, güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK arasında çatışma yaşandığı bilgisi üzerine 5 HDP’li milletvekili öncülüğündeki yaklaşık 1000 kişilik bir grup bölgeye yürümek istedi. Askerler, güvenlik gerekçesiyle grubu Şırnak çıkışında durdurdu.

HDP Mardin milletvekilleri Mehmet Ali Aslan ve Enise Güneyli ile Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez bu sabah, beraberlerindeki bin kişiyle birlikte operasyonların durdurmak amacıyla bölgeye doğru yürüyüşe geçti.





Hürriyet'te yer alan habere göre, Cudi’deki çatışma bölgesine gitmek isteyen grup, Şırnak’ın beş kilometre çıkışında güvenlik gerekçesiyle askerler tarafından durduruldu. Geçişine izin verilmeyen topluluk bekleyişini sürdürüyor.