T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP milletvekilleri Şırnak'ta operasyon bölgesine gitmek istedi, güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Geçişine izin verilmeyen grup bekleyişini sürdürüyor

21 Eylül 2015 17:10

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile  PKK arasında çatışma yaşandığı bilgisi üzerine 5 HDP’li milletvekili öncülüğündeki yaklaşık 1000 kişilik bir grup bölgeye yürümek istedi. Askerler, güvenlik gerekçesiyle grubu Şırnak çıkışında durdurdu.

HDP Mardin milletvekilleri Mehmet Ali Aslan ve Enise Güneyli ile Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez bu sabah, beraberlerindeki bin kişiyle birlikte operasyonların durdurmak amacıyla bölgeye doğru yürüyüşe geçti.


Hürriyet'te yer alan habere göre, Cudi’deki çatışma bölgesine gitmek isteyen grup, Şırnak’ın beş kilometre çıkışında güvenlik gerekçesiyle askerler tarafından durduruldu. Geçişine izin verilmeyen topluluk bekleyişini sürdürüyor.

ETİKETLER

askerhdpvekilhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24