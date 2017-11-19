HDP'li vekiller hakkında cenaze soruşturması

İçişleri Bakanlığı, PKK’lı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kırmızı listede yer alan, PKK-KCK bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında İçişleri Bakanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk” dendi.

13 Kasım'da Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen Hülya Eroğlu'nun cenazesi dün Diyarbakır’da toprağa verilmişti. Eroğlu'nun cenazesine yakınları ile HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ve Berdan Öztürk'ün katıldığı belirtilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Hülya Eroğlu’nun dün geceki cenazesine ve bugünkü taziyesine katılan HDP’li milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve PKK silahlı terör örgütünün kırmızı listede aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu'nun 18 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. 19 Kasım 2017 tarihinde de İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli Köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Leyla Birlik ve diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir."