HDP'li vekiller gaza boğuldu!

1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Beşiktaş'a gelen HDP Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sabahat Tuncel de gaz yağmuruna tutuldu. CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ise gözaltıları engellemek için çıkan arbede de elinden yaralandı.

Bu sabah Beşiktaş’taki 1 Mayıs törenlerine gelen HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da biber gazından etkilendi. Bir diğer HDP’li Sabahat Tuncel’de biber gazı nedeniyle fenalık geçirdi.

Beşiktaş’ta kısa süre önce başlayan ve göstericilerin geri çekilmesiyle sona eren polis müdahalesinden, sabah saatlerinde Beşiktaş’a gelen HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da etkilendi. Puldan’ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Grup Başkan vekili Pervin Buldan ve HDP İstanbul milletvekili Sebahat Tuncel, İstanbul Beşiktaş’taki 1 Mayıs törenlerine gelmişti.

CHP'li vekil elinden yaralandı

Beşiktaş'ta CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ise gözaltıları engellemek için çıkan arbedede elinden yaralandı.

Eli bir anda kanlar içinde kalan Erdoğdu, ilk yardımın ardından diğer milletvekili arkadaşlarıyla birlikte CHP İlçe Binası’nın önünde nöbet tutmaya devam etti.