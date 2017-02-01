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HDP'li vekiller Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan hakkında yakalama kararı

Öcalan, "1 Şubat'ta tutuklanabilirim" demişti

01 Şubat 2017 15:11

HDP Urfa milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sosyal medya paylaşımı yoluyla "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile görülen 3'üncü duruşmasına İbrahim Ayhan katılmazken, avukatları hazır bulundu. Avukatların savunma yaptığı mahkemede, Ayhan'ın adresinde bulunmadığı, çağrıldığı halde duruşmaya katılmadığı gerekçe gösterilerek yakalama kararı çıkarıldı.

Yine katıldığı bir cenazeden dolayı Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile yargılanan Dilek Öcalan da 2'nci duruşmaya katılmadı. Avukatların temsil ettiği Öcalan hakkında mahkeme heyeti, Ayhan ile aynı gerekçeleri sunarak yakalama kararı çıkarttı.

Öcalan, 29 Ocak'ta Moskova'dan yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta Şanlıurfa'da yapılacak mahkemeye rağmen Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. 

Ria Novosti ajansına konuyla ilgili açıklama yapan Öcalan şunları söylemişti:

"Beni mahkemeye çağırdılar. 1 Şubat'ta tutuklanabilirim. Buna rağmen Türkiye'ye dönmeye ve duruşmaya katılmaya karar verdim. Biz tutuklamadan korkmuyoruz. Çünkü çok sayıda insanımız, kadınımız hayatını kaybetti. Onların mücadelesi bana güç ve cesaret veriyor. Mücadeleye devam edeceğim."

 

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