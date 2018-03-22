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HDP'li vekile 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla fezleke

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

22 Mart 2018 18:19

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Eski HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın vekilliği "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ettiği gerekçesiyle düşürülmüştü. Meclis tarihinde ilk kez böylesi bir gerekçeyle bir milletvekilinin vekilliği düşürülmüştü.

TIKLAYIN-İki HDP'linin milletvekilliği düşürüldü

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Botan'ın, telefonla katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtildi.

Fezlekede, Botan'ın konuşma içeriğinin eleştiri hürriyeti kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Botan hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı'nın izin vermesi halinde Botan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kovuşturma başlatılabilecek.

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