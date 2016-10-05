HDP'li vekil hakkında zorla getirme kararı!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın mahkemeye zorla getirilerek ifadesinin alınması yönünde karar çıkarıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Milletvekili Ayhan hakkında, sosyal paylaşım sitesindeki mesajıyla, "terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklamalar ve paylaşımlarla propagandalarından dolayı terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebiyle hazırladığı iddianamenin kabulünün ardından ilk duruşma Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya Ayhan katılmazken, avukatları Sevda Çelik Özbingöl ile Bekir Benek hazır bulundu. Avukat Özbingöl, müvekkilinin Ankara'daki adresinin değiştiğini belirterek, yazışmaların dilekçelerinde yer alan Şanlıurfa'daki adresine göre düzenlenerek yeniden yapılmasını talep etti.

Avukat Benek de yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasında meclisin usulsüzlük yaptığını ileri süren Ayhan'ın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunduğunu belirtti. Benek, mahkeme kararının sorgulanmasını istedi. Mahkeme, Milletvekili Ayhan'ın "zorla getirilmesine ve ifadesinin alınmasına" karar vererek, duruşmayı erteledi.