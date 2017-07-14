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HDP'li vekil Demirel'e 7,5 yıl hapis

Çağlar Demirel HDP'nin Diyarbakır milletvekiliydi

14 Temmuz 2017 14:25

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

HDP milletvekilleri Besime Konca ve Çağlar Demirel Aralık 2016'da böyle gözaltına alınmışlardı.

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