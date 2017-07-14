HDP'li vekil Demirel'e 7,5 yıl hapis

<p>HDP Diyarbakır Milletvekili <strong>Çağlar Demirel</strong>, terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.</p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="http://media-cdn.t24.com.tr/media/stories/2016/11/page_hdp-grup-baskanvekili-hakkinda-23-yil-hapis-istemi_694453119.jpg" /></p>\r\n\r\n<p>HDP milletvekilleri Besime Konca ve Çağlar Demirel Aralık 2016'da böyle gözaltına alınmışlardı.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/9/3/8/hdp-milletvekilleri-besime-konca-ve-caglar-demirel-in-gozaltina-alinma-ani/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n