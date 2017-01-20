HDP'li vekil Başaran gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara'da kaldığı misafirhanede gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Başaran'ın sabah 07.00'de Ankara Çankaya'da kaldığı Eğitim-Sen misafirhanesinde gözaltına alındığını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) HDP'li vekil Başaran hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla soruşturma açıldığını, ifade vermeye gitmemesi üzerine milletvekili hakkında yakalama kararı çıkarılmış olduğunu yazdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nden polislerce gözaltına alınarak emniyete götürülen Başaran, ardından Ankara Adliyesine sevk edilecek.

Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen operasyonlarla HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 12 milletvekili tutuklanarak cezaevine konmuştu.

HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik ise geçen hafta tahliye edilmişti.