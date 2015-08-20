HDP'li üç bakan kimler olacak?

YSK’nın seçimin 1 Kasım’da yapılması yönündeki kararının ardından gözler seçim hükümetinin nasıl oluşturulacağına çevrildi. Anayasa’ya göre 28 Ağustos’a kadar kurulması gereken hükümette yer alacak üç HDP’li bakan merak konusu oldu.

Hükümet kulislerinden dün sızan haberlerde bu üç ismin, “ılımlı” olarak tarif edilen Celal Doğan, Mithat Sancar ve Sırrı Süreyya Önder gibi vekiller olabileceği öne sürüldü. MHP ’nin ardından CHP ’nin de seçim hükümetinde yer almayacağını açıklamasının ardından hükümete katılacak tek muhalefet partisi olarak kalan HDP’ye verilebilecek bakanlıklar 'MGK dışı olanlar' ya da ‘icra gücü sınırlı olanlar’ şeklinde tarif ediliyor. Bu koltuklar ise AB, Bilim ve Sanayi, Gençlik ve Spor , Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sıralanıyor.

AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da seçim hükümetinin nasıl kurulacağıyla ilgili açıklamasında, “Görevlendirilen Başbakan tek tek isimleri tespit edileceklere, teklif edecek, onların kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanımıza arz edilecek bu liste. O andan itibaren Cumhurbaşkanının arzındadır” demişti.

HDP: Parti içi karar mekanizmaları belirler

Barış Avşar’ın Radikal’de yer alan haberine göre, HDP kulislerinde ise bakan olacak isimler için parti eşbaşkanları ile temas kurulması beklentisi var. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen konuyla ilgili Radikal’e yaptığı açıklamada bu haberleri, “Siyasi teamüllerin görmezden gelindiği bir dönem yaşanırken, her partinin iç hukukuna saygı duyularak hareket edilmesi gerekliliğini göz ardı polemikler” olarak değerlendirdi.

Bilgen şunları söyledi, “Türkiye darbe sonrası teknokrat hükümet kurmuyor. Bu arkadaşlarımızın kimler olacağı elbette parti kurullarından karar alınarak belirlenmeli. Ancak bunlar olması gereken işleyiş. Mevcut tablo ise buna fırsat vermemek için güvenoyu almamış bir hükümetle devam etmek istedikleri izlenimi yaratıyor.”

Sancar, Önder ve Doğan’ın isimlerinin ortaya atılmasını, “HDP’yi yıpratma amaçlı” olarak değerlendiren Bilgen, kendilerine ‘icra gücü sınırlı’ bakanlıkların verileceği yorumlarını da değerlendirdi. “HDP Türkiye’yi yönetmeye aday bir parti” diyen Bilgen, “Zaten icra gücü sınırlı olması gereken bir hükümet kurulacak. Bu hükümetin kısa sürede inisiyatif sergilemeye çalışması doğru olmaz. HDP’yle ilgili değerlendirmeler partimizi kriminal bir vakaymış gibi sunma çabasıdır. Sanki güvenlik konusunda HDP Türkiye aleyhine bir tutum alacakmış izlenimi yaratma gayretidir” dedi.

Demirtaş: Bakanlık pazarlığı yapmayız

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Bakanlık pazarlığı yapmayız. Meclis Başkanı, parti gruplarıyla konuşmalı ve sandalye oranlarında düşen bakanlık sayısını bildirmeli. Bizim için şu bakanlık veya bu bakanlık olması önemli değil. Zaten seçim hükümeti, ‘Şu bakanlığı istiyoruz’ demek de doğru olmaz. Anayasa’nın hükmü açık, isimleri bildiririz. Bu konuda tartışmayız. Kimin olacağını da biz müzakere ederiz, yoksa bir başkasına isim seçme hakkını bırakmayız.”