HDP’li Tuğrul’dan baretli iş kanunu protestosu

TBMM Genel Kurul’unda, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini öngören İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda değişiklik yapan tasarının görüşmeleri sırasında HDP grubu adına söz alıp kürsüye çıkan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, tasarıyı protesto etmek için başına baret üzerine de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yazılı kırmızı önlükle çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, sıralarda oturan diğer HDP Milletvekilleri ise başlarına şapka takarak açtıkları dövizlerle tasarıyo protesto etti.

AKP Denizli Milletvekili Orhan Deligöz ise Toğrul’un kürsedeki baretli ve önlüklü konuşmasını ceketini çıkararak protesto etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın anayasa kitapcığını Başkanvekili Akif Hamzaçebi’ye göstererek Orhan Deligöz’ü işaret etti. Başkanvekili Akif Hamzaçebi bunun üzerine görüşmelere ara verdi.

Meclis İçtüzüğüne göre Genel Kurul Salonu'ndaki erkek milletvekilleri, bakanlar ve memurlar ceket giymek ve kravat takmak zorundalar.



Yasak getirilmişti

TBMM’nin daha verimli çalışmasıyla ilgili partilerin grup başkanvekillerini toplayan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerince, mesajlarını desteklemek amacıyla kürsüye malzeme getirilmemesi konusunda anlaşma sağlamıştı.