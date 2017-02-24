HDP’li Toğrul: AKP'liler de 'hayır'ı düşünüyor

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, referandum çalışmalarına başladı. Toğrul, “AKP’ye farklı gerekçelerle şimdiye kadar oy vermiş, yüzde 25-35’lik bir kesim, en azından kafasında ‘evet’i düşündüğü kadar, ‘hayır’ı da düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Toğrul, çok farklı ve hiç uzlaşmaz kesimlerin, cumhurbaşkanlığı referandumunda ‘hayır’ demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Referandum çalışmalarında konuşan Toğrul, “Aslında ‘hayır’ denilen cephenin ‘hayır’ deme gerekçeleri birbirinden farklı. Mesela biz öteden beri Türkiye’nin bir anayasa ihtiyacı olduğunu ifade ediyorduk ve bu anayasanın çoğulcu olması, tüm Türkiye’deki Anadolu, Mezopotamya coğrafyasının farklılıklarını içine alması, barındırması, onların da bir yurttaş olarak ‘benim anayasam’ diyebileceği çoğulcu ve yerinde yönetimi esas alan bir anayasa. AKP’ye oy veren önemli bir kesimin de bu seçimde ‘Ya daha ne istiyorlar?’ gibi sorgulamaya başladığını ve bu referandumda ‘hayır’ı tartıştığını görüyoruz. Ben şuna inanıyorum; AKP’ye farklı gerekçelerle şimdiye kadar oy vermiş, yüzde 25-35’lik bir kesim, en azından kafasında ‘evet’i düşündüğü kadar, ‘hayır’ı da düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Toğrul ‘hayır’ oylarının yüzde 57’nin üzerinde olduğunu öne sürdü.