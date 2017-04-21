HDP'li Taşçıer: Türkiye, koalisyonlara hazır olsun

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Türkiye’nin 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' denilen yeni yönetim biçimiyle koalisyonlar dönemine girdiğini, 16 Nisan referandumunun bir göstergesi olan bu iş birliğinin 2019 seçiminde yaşanacağını söyledi.

Taşçıer, “Bugüne kadar yapılan şu algıyı düzeltmek gerekiyor; şimdi bundan sonraki süreç koalisyonlar sürecidir. Koalisyon sürecinde başarılı olmak farklı bir şeydir, onların dediği gibi ‘ben tek başına ülkeli yöneteceğim’ söylemleri doğru değil. Koalisyonların çoğalacağını düşünüyorum“ dedi.

2019 seçimlerinde iktidar olmak için yüzde 50’nin aşılması gerektiğine dikkat çeken Taşçıer, “Yüzde 50’e ulaşabilmesi için partilerin diğer partilerle koalisyon yapması gerekiyor. Birinci ve ikinciler kimlerle anlaşacaklar, irili ufaklı partilerle bir araya gelecekler” diye konuştu.

"Koalisyon dönemi başladı"

HDP’li Taşçıer’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet denilen sistemle koalisyonlar dönemine girdi. Yani bunların hükümet çevrelerinin propagandalarında deniyor ki, ‘koalisyonlar bitti’; aslında koalisyon dönemi başladı. Bunu bu rakamda gördük. Üç parti yan yana gelip zorla yüzde 50’lileri bulması yarın 2019’da bir seçimlerinde hiçbir parti yüzde 50’i aşmadığı zaman ilk turda Fransa’da örneği var ikinci turda bunlar kendi aralarında anlaşacaklar. Birinci ve ikinci Kimlerle anlaşacaklar, irili ufaklı partilerle bir araya gelecekler ve hükümetin koalisyonunu kuracaklar, bakanlıklarını kuracaklar ve bakanlıkları paylaşacaklar birinci parti de ikinci partide bakanlıkları dağıtacak. Koalisyondur bunun adı. Bunun yansıması Meclis’te de olacak. Aynı partinin temsilcileri de parlamentoda olacağı için yansıması da böyle olacak. Parlamento da ikiye bölünmüş olacak ve sistem de koalisyonlarla idare edilecek. Türkiye şimdiden koalisyonlara hazır olsun.

“Bir ve ikinci partiler irili ufaklı partilerle işbirliğine gidecek”

Şimdiye kadar çoğunluğu alan bir parti iktidar olabiliyordu, şimdi deniliyor ki yüzde 50.1 almak gerekiyor. Yüzde 50’e ulaşabilmesi için partilerin diğer partilerle koalisyon yapması gerekiyor. Mesela, birinci parti yüzde 49 aldı ilk turda, ikinci parti yüzde 25 aldı, bunda da yine ikinci parti de diğer partilerle yani irili ufaklı diğer partilerle gidecek iş birliğine gidecek ister istemez birinci partide koalisyon kuracak. İkinci parti bu kurulan koalisyonlarda Meclis’e yansıyacak.

“Yüzde 50’nin üzerinde oy almak gerekecek”

Bugüne kadar yapılan şu algıyı düzeltmek gerekiyor; şimdi bundan sonraki süreç koalisyonlar sürecidir. Koalisyon sürecinde başarılı olmak farklı bir şeydir, onların dediği gibi ‘Ben tek başına ülkeyi yöneteceğim’ söylemleri doğru değil. Koalisyonların çoğalacağını düşünüyorum bunu bu referandum göstermiştir. Evet cephesi, yani üç partinin ittifakı AKP, MHP ve BBP bunu göstermiştir. Bu, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacak. Düşünün bir parti tek başına yüzde 50’yi alamamıştır. Parlamenter sistemde, AKP’nin iktidara geldiği yıllara bakıldığında yüzde 33 ile yüzde 65 arasında milletvekilliği temsiliyeti almıştı, 300’ün üstünde milletvekili çıkarılmıştı iktidar olmuştu, şimdi yüzde 50’nin altında iktidar olamıyor.

Bence Türkiye’de seçmeni farklı bir seçmendir, dünya seçmenine benzer, ‘kafasına vur ekmeği al, her şeyi al’ öyle değil belki kırsal kesimde biraz daha iktidara yakın seçmen profili olur ama Türkiye’nin çoğu bölgenin çoğunluğu bilinçli seçmenlerdir. Hatırlarsanız DSP yüzde 22’den 1 ve 1.5’a e inmişti, DYP iktidarken barajı aşamamıştı.

15 yıl tek başına iktidar olan büyük bir ülke sonuç olarak eğer olağanüstü halle yönetmeye gelmişse belki yarın öbür gün koalisyonla nasıl yönetecekler bunları görmemiz lazım.