HDP'li Taşçıer: Kürtler’in sorunu çözülecekse neden başkanlık sistemini desteklemeyelim?

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, "Tayyip Erdoğan başkan olduğunda, Kürtler’in sorununu çözecekse, HDP neden onu desteklemesin? Yok eğer diktatör bir başkan olacaksa HDP onu neden desteklesin?” dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen’in “Başkanlık dahil tüm modeller tartışılabilir” açıklaması ve eski HDP Milletvekili Adil Zozani’nin “Parlamenter sistem dayatılıyor, başkanlık tartışılmalı” sözlerinin ardından HDP cephesinden “başkanlık” açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kürtler’in haklarının verilmesi halinde, başkanlık sistemini destekleyebileceklerini ifade etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yakınlığıyla bilinen Rudaw internet sitesinin sorularını yanıtlayan Taşıer "Tayyip Erdoğan başkan olduğunda, Kürtler’in sorununu çözecekse, HDP neden onu desteklemesin? Yok eğer diktatör bir başkan olacaksa HDP onu neden desteklesin?” dedi.