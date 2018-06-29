HDP'li Taşçıer: Kürtlerden değil, bölgede konuşlandırılan paralı askerlerden MHP'ye oy gitti

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 24 Haziran seçim sandıklarından bölgedeki Kürtlerden MHP’ye tek bir oyun gitmediğini söyledi. Uzman er, erbaş gibi paralı askerlik uygulaması, bir şekilde MHP’ye yönlendirilen korucular ile Suriyeli faktörüne dikkat çeken Taşçıer, “Diyarbakır ya da herhangi bir Kürt illerinde halktan MHP’li yok. Bölgede er, erbaş gibi paralı askerler çok fazla asker var. Bana göre onlar MHP’ye yönlendirilmiş. Korucu dediğimiz insanlar da bir şekilde zorla da olsa yönlendirilmiş. AKP nasıl olsa oy boşa gitmez MHP -AKP iktidarını Kürt illerinde pekiştirme anlamında olabilir” dedi. Urfa’daki MHP oylarıyla ilgili iddiaları gündeme taşıyan Taşçıer, “Urfa’da yalnız Suriye’den gelenlerle iç içe karışan bir Arap nüfus var. Arap nüfusunun bilinçli olarak MHP’ye oy vermeye kaydırıldı. Bu bir iddia ama araştırılırsa Urfa’da MHP’nin aldığı oy Arapların fazla olduğu yerlerden çıkmıştır” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kürt sorununu çözeceğine ilişkin söyleminin bölgede karşılıksız bırakılmadığını ifade eden Taşçıer, “Kürtler daha önce Erdoğan’a yaptığı gibi İnce’ye jest yaptı” dedi. AKP’nin bölgedeki oylarında 2 puanlık düşüş olduğunu ifade eden Taşçıer’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Diyarbakır ya da herhangi bir Kürt illerinde halktan MHP’li yok”

Bizim kendi araştırmalarımıza ve çalışmalarımız da gördüğümüz şu, Diyarbakır ya da herhangi bir Kürt illerinde halktan MHP’li yok. Bölgede er, erbaş gibi paralı askerler çok fazla asker var. Bana göre onlar MHP’ye yönlendirilmiş. Korucu dediğimiz insanlar da bir şekilde zorla da olsa yönlendirilmiş. AKP nasıl olsa oy boşa gitmez MHP -AKP iktidarını Kürt illerinde pekiştirme anlamında olabilir çünkü bir Diyarbakır, Mardin, Şırnak vekili birbirini ailecek tanıyor.

“Son üç yılda paralı askerler bölgede konuşlandırıldı”

Diyarbakır’da, MHP ortalama oyu neyse 20-30 yıl bakıyorsunuz aynı oydur bir tane bile yukarı değildir. Ancak son üç yılda özellikle askeriyenin paralı olduktan sonra sonraki süreçte bütün paralı askerler Şırnak, Mardin Diyarbakır bütün Kürt illerinde konuşlandırıldı ve terörle mücadele ismi altında onlara kullandırılan oylar MHP’ye gitti. MHP’de onların içinde örgütlendirildi devlet eliyle diye düşünüyorum. Bölgedeki Kürtlerden MHP’ye giden oy yoktur. Çünkü öyle bir açıklama da yoktur. Bir aile ya da çevrede böyle bir şey diyen de olmamıştır.

“Arap nüfusunun bilinçli olarak MHP’ye oy vermeye kaydırıldı”

Urfa’da yalnız Suriye’den gelenlerle iç içe karışan bir Arap nüfus var. Arap nüfusunun bilinçli olarak MHP’ye oy vermeye kaydırıldı. Bu bir iddia ama araştırılırsa Urfa’da MHP’nin aldığı oy Arapların fazla olduğu yerlerden çıkmıştır. Urfa’nın nüfusunun büyük bir bölümü de Arap’tır. Bunlar bilinçli olarak MHP’ye yönlendirilmiştir. Devlet kurumları iş bulma umuduyla sosyal güvenlik kurumlarıyla bir yönlendirme duyumu da aldık. Yoksa Kürt illerinden MHP’ye yerli halktan verilen MHP’ye verilen bir oy loktur bu bir iddiadır.

“Kürt sorununu çözerim demesinden kaynaklı olarak Kürt halkı İnce’ye verilsin denildi”

Kürtler, 2002’de Erdoğan’ın iktidara gelmesinin sloganlarından bir tanesi ve devam eden yıllarda ‘Ben Kürt sorununu çözeceğim’ diyordu o da bununla oy aldı. CHP çok uzun yıllar bunu dile getirmediği için buralardan oy alamadı. Fakat Muharrem İnce Selahattin Demirtaş’ı ziyaretiyle başladı Kürt sorunun çözerim demesi hatta Kılıçdaroğlu’nun 4 sene iktidarda kalsam Kürt sorununu çözerim demesinden kaynaklı olarak Kürt halkı İnce’ye verilsin dendi. Nasıl olsa İnce’ye verilen oylar HDP ile etkilemiyor denildiği için verildi oylar.

“Kürtler daha önce Erdoğan’a yaptığı gibi İnce’ye jest yaptı”

Kürt sorunun çözme konusundaki söylemlerinden hareketle bunu söylüyoruz. Çünkü Demirtaş Diyarbakırlı olmasına rağmen, Diyarbakır halkı onu çok sever ve ona özel bir sempatileri var buna rağmen HDP’nin oyu daha fazla çıktı, Demirtaş’ın oyu ise daha az çıktı. İnce’yi tercih etmesinin nedeni Kürt sorununu çözerim demiş olması. Kürtler bu sorun çözülmeden Türkiye’ye ne demokrasi ne de güvende olurlar. Çünkü bütün iktidarlar Kürtler üzerinde politika yapıyor kimi varlığı üzerinden kimi yokluğu üzerinden, kimi düşmanlığı kimi dostluğu üzerinden politika yapıyor.

Kürtler daha önce Erdoğan’a yaptığı gibi İnce’ye jest yaptı. Nasıl ki; Erdoğan 2005’de Diyarbakır’da ‘Kürt sorunu benim sorunumdur’ dedikten sonra halen Kürtlerin bir kısmı ona sempati ile bakıyor. Bu çözüm süreci dediğimiz barış sürecinde sayın Öcalan’la İmralı’daki görüşmeler ve sonrasında ılıman iklim oldu ve Kürtler Erdoğan’a daha fazla sempati ile baktı. İnce’ye de giden oylar çözüm nedeniyle. AKP’nin bölgedeki oylarında 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde 2 puanlık bir düşüşü var.