HDP'li Tan'dan zina yorumu: Rızaya dayalı ilişkilere devlet müdahale etmemelidir

HDP'nin muhafazakâr kimliğiyle bilinen Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği zina tartışmasına dahil oldu. Tan "İki insanın kendi istekleri ile yapacakları ilişkiler, münasebetler bence çok fazla kurcalanmamalıdır" dedi.

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın gündeme getirdiği zina ile ilgili şunları söyledi:

"İki insanın kendi istekleri ile yapacakları ilişkiler, münasebetler bence çok fazla kurcalanmamalıdır. Benim şahsi fikrim bu noktadadır. 'Ben senin gibi bir dini, ahlaki inanca sahip değilim' diyen insanların kendi rızalarına dayalı ilişkilerine devlet müdahale etmemelidir. Ama kendi inanç sistemi, kendi dini veya mezhebi düşüncesi içerisinde de belli kuralları uygulamak o şahıslarla ilgili ve serbest olmalıdır."

"Ne olur hukuku siyasete alet etmeyin"

Tan ayrıca Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da dahil olduğu 6 kişiye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hakkında şunları söyledi:

"Bu arkadaşların en belirgin özellikleri muhalif olmaları. Ama bir insan muhaliftir diye de bu şekilde cezalandırılmaz. Asla bu kararı adil ve doğru bulmuyorum. Bunun en kısa zamanda Yargıtay tarafından bozulacağını ümit ediyorum. Bütün siyasilere de buradan seslenmek istiyorum. Ne olur artık hukuku siyasete alet etmeyin."

Hukukun herkese lazım olduğunu belirten Tan, bunun ortadan kalkmasının, hiç kimse için iyi olmayacağını vurguladı.

Çocuğa istismar düzenlemesinde uzman görüşünün önemi

Çocuklara yönelik suçlarla mücadele konusundaki öneriler hakkındaki görüşü sorulan Tan, dünyadaki örneklerden ders çıkararak, yeni düzenlemelerin yapılmasının önemine işaret etti. Tan, bu konuya ilişkin, uzmanlara danışılarak ve daha soğukkanlı bir şekilde değerlendirme yapılarak, Meclis'te yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.