HDP'li Tan'dan Başbakan'a Şeyh Said'in ses kaydı sorusu: Devlet arşivlerinde saklandığı iddiası doğru mu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Bitlis Düşünce ve Akademik Çalışma Grubu yetkililerinin, Şeyh Said’e ait bir ses kaydının, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan bir kararnameyle yasaklandığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Kürtçe plakın ‘zararlı’ bulunduğu gerekçesiyle yasaklandığı iddiasına dikkat çeken Tan, Başbakan Binali Yıldırım’a yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “T.C Başvekâlet Kararlar Müdürlüğü’nün 28.01.1937 tarihli böyle bir kararnamesi var mıdır” diye sordu.

Önergede, "Şeyh Said Efendi’ye ait olduğu söylenen ve bugüne kadar hiç bilinmeyen bir ses kaydının olduğu Bitlis Düşünce ve Akademik Çalışma Grubu yetkilileri tarafından belgeleriyle birlikte basına paylaşılmıştır. Dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından imzalanan kararnamede Şeyh Said Efendi’ye ait olduğu anlaşılan Kürtçe plakın 'zararlı' bulunduğu gerekçesiyle yasaklandığı belirtilmektedir.

I-256 No’lu Şeyh Said tarafından okunmuş Kürtçe plakın, zararlı sözleri taşıdığı anlaşıldığından, Mutbuat Kanunun 51. maddesi hükmüne göre Türkiye’ye sokulmasının yasak edilmesi; Dahiliye Vekilliğinin 26/01/1937 tarih ve 659 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 25/01/1937’de onaylanmıştır" ifadeleri yer aldı.

HDP’li Tan’ın Şeyh Said’in ses kaydına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sorular şöyle:

"-T.C Başvekâlet Kararlar Müdürlüğü’nün 28.01.1937 tarihli böyle bir kararnamesi var mıdır?

-Şeyh Said’in kendi sesiyle okuduğu söylenen Kürtçe plağın içeriği hakkında elinizde ne gibi bilgiler bulunmaktadır?

-Basında kararnamenin de paylaşıldığı bu plak devlet arşivlerinde mevcut mudur?

-Şeyh Said Efendi’ye ait şahsi araç ve gereçlerin devlet arşivlerinde saklandığı iddiası doğru mudur?

Bunların ailesi ve kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?"